La palabra de Tomás Bottari, mediocampista de Independiente Rivadavia

Para comenzar, el exjugador de Nueva Chicago manifestó: "Tuvimos una semana de trabajo buena. Asimilamos rápido la derrota en Lanús, que nos dolió y creo que fue injusta por como se dio el partido. Esta semana nos entrenamos a full y ahora tenemos que pensar en el sábado, que tenemos un partido importante de cara a lo que se viene. Tanto en el torneo, que queremos terminar entre los ocho mejores, como en las copas internacionales".

A la hora de analizar la actitud de Independiente Rivadavia, que se planta de la misma manera en todas las canchas, Bottari expresó: "Es la idea que tiene el grupo, la de ir a todas las canchas a plantarse y jugar de igual a igual, buscando siempre los tres puntos. Es lo que nos inculcó Alfredo desde principio de año y lo que lo estamos llevando a cabo a lo largo del torneo. Si bien la del otro día fue una derrota que nos dolió por como se dio el partido, tuvimos muchas situaciones de gol. Pero eso ya quedó atrás, ahora tenemos que pensar en el sábado que es una de las ocho finales que nos quedan".

En su primer año en Primera División el oriundo de Quilmes se refirió a su performance dentro del campo de juego, la cual ha ido de menor a mayor. A sus 24 años, y tras pasar por Quilmes, Flandria, UAI Urquiza y Nueva Chicago, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

"La verdad que este segundo semestre me he sentido mucho mejor. Desde lo futbolístico y también desde lo físico. La lesión que tuve a principio de la temporada me tenía a maltraer, pero por suerte ya quedó atrás. Me vengo sintiendo muy bien y muy cómodo. El cuerpo técnico y el grupo me brindan mucha confianza y eso hace que las cosas adentro de la cancha sean más fáciles. Estoy muy contento", aseguró.

Embed - Tomás Bottari - Independiente Rivadavia

Más de Tomás Bottari

Por último, con respecto a los objetivos de Independiente Rivadavia de cara al final de la temporada, confirmó: "Sabía al club que llegaba y la responsabilidad que tenemos como representantes dentro de la cancha. Tenemos que salir a ganar todos los partidos. Están el deseo y las ganas de clasificar a una copa internacional, es lo que todos queremos".

"Ahora tenemos que pensar en el partido del sábado que son tres puntos que necesitamos para meternos dentro de ese grupo de los ocho primeros. Tenemos ganas de volver a jugar el Reducid. Sabemos que esto se va a definir en el final, pero la ilusión está intacta. Queremos meter al club en una copa internacional y volver a jugar los playoffs", sentenció Bottari.