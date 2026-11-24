El atacante, quien recientemente cerró su ciclo con la camiseta de Portugal dejando una marca histórica, sostiene un promedio que mantiene viva la expectativa de sus seguidores. Su trayectoria, que abarca más de dos décadas en la élite, se reparte entre los clubes más importantes de Europa, el fútbol saudí y su seleccionado nacional.

Desglose de los tantos de Cristiano Ronaldo

A lo largo de su extensa carrera, Cristiano Ronaldo ha repartido su impresionante caudal de goles entre diversas instituciones. Su palmarés lo ubica como el máximo artillero histórico en varios de ellos, demostrando una consistencia poco vista en el fútbol mundial.

Los tantos de Cristiano Ronaldo

450 goles con el Real Madrid

145 con el Manchester United

146 con la Selección de Portugal

140 con Al-Nassr

101 con la Juventus

5 goles con el Sporting de Lisboa

El camino hacia los mil tantos

El calendario de Al-Nassr ofrece múltiples frentes para que el delantero acelere la cuenta regresiva hacia el récord. Entre la Liga Profesional Saudí, la Champions League de la AFC y las copas locales, el equipo tiene por delante una exigente seguidilla de partidos.

Si mantiene su ritmo actual, cercano a un tanto cada dos encuentros, el objetivo de los 1000 goles aparece cada vez más al alcance de la mano antes del cierre de la temporada.