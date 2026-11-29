El enfrentamiento contra Eslovaquia traerá a la memoria la semifinal de 2005 en Bratislava, donde el equipo local se impuso por 4-1. En aquella ocasión, Argentina contaba con figuras como David Nalbandian, Guillermo Coria, Mariano Puerta y Gastón Gaudio, bajo la capitanía de Alberto Mancini.

La búsqueda de la ensaladera de plata en casa

La Asociación Argentina de Tenis (AAT), encabezada por Agustín Calleri, definirá en breve la sede y la superficie, con altas probabilidades de que sea polvo de ladrillo y al aire libre, dadas las fechas cercanas al Argentina Open y la estrategia de vincularse con gobiernos provinciales. Córdoba, y específicamente el Sport Social Club, aparece como la opción más fuerte, aunque Salta y Tucumán también podrían ser sedes alternativas.

El Buenos Aires Lawn Tennis Club, por su parte, estará ocupado por el torneo ATP.

El camino hacia el final 8 y otros cruces

De superar a Eslovaquia, Argentina avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, programada para el 17-19 de septiembre, donde podría enfrentarse como local a Bélgica, rival de las semifinales de 2015, o a Mónaco, sin antecedentes recientes.

Otros cruces destacados de los Qualifiers 2027 incluyen Brasil vs. Países Bajos, Francia vs. Chile, y Alemania vs. Croacia.