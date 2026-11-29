El equipo argentino de Copa Davis comenzará el 2027 con una serie favorable, ya que debutará como local frente a Eslovaquia en la primera ronda de los Qualifiers.
El equipo argentino capitaneado por Javier Frana comenzará su participación en la Copa Davis frente a Eslovaquia en busca de avanzar de ronda.
El equipo argentino de Copa Davis comenzará el 2027 con una serie favorable, ya que debutará como local frente a Eslovaquia en la primera ronda de los Qualifiers.
El sorteo realizado en Bolonia definió que el conjunto albiceleste, preclasificado 11°dispute la eliminatoria el 5 y 6 o 6 y 7 de febrero.
Esta condición de local, que se definirá en las próximas semanas pero se perfila para Córdoba, contrasta con el complicado viaje a Corea del Sur de principios de año, que derivó en una derrota marcada por las ausencias y la polémica de los jugadores que priorizaron el circuito ATP. El rival eslovaco, actual número 24 del ranking de naciones, presenta a Alex Molan (73) como su principal figura en el single.
El enfrentamiento contra Eslovaquia traerá a la memoria la semifinal de 2005 en Bratislava, donde el equipo local se impuso por 4-1. En aquella ocasión, Argentina contaba con figuras como David Nalbandian, Guillermo Coria, Mariano Puerta y Gastón Gaudio, bajo la capitanía de Alberto Mancini.
La Asociación Argentina de Tenis (AAT), encabezada por Agustín Calleri, definirá en breve la sede y la superficie, con altas probabilidades de que sea polvo de ladrillo y al aire libre, dadas las fechas cercanas al Argentina Open y la estrategia de vincularse con gobiernos provinciales. Córdoba, y específicamente el Sport Social Club, aparece como la opción más fuerte, aunque Salta y Tucumán también podrían ser sedes alternativas.
El Buenos Aires Lawn Tennis Club, por su parte, estará ocupado por el torneo ATP.
De superar a Eslovaquia, Argentina avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, programada para el 17-19 de septiembre, donde podría enfrentarse como local a Bélgica, rival de las semifinales de 2015, o a Mónaco, sin antecedentes recientes.
Otros cruces destacados de los Qualifiers 2027 incluyen Brasil vs. Países Bajos, Francia vs. Chile, y Alemania vs. Croacia.