Sobre Rodrigo De Paul, quien no pudo entrenar junto a sus compañeros los últimos días por estar tramitando su visado, reveló: "Se suma hoy. Él necesitaba salir del país, ya saben como es todo el tema de la visa. Se demoró un poquito más de lo previsto. Pero hoy se suma a los entrenamientos. Va a estar en la convocatoria".
Sobre el mercado de pases que afrontaron las Garzas, Mascherano realizó su análisis: "El mercado todavía está abierto. Queda poco más de una semana y nosotros vamos a estar viendo opciones hasta el último día de mercado. Creo que, en cuanto a lo numérico, el plantel se vea más reducido. Pero estamos bastante equilibrados, quizás nos falta sumar algún jugador particular en alguna posición".
"Para el final de temporada estamos bien, hemos recuperado jugadores que lamentablemente no los pudimos tener durante mucho tiempo. Con ellos se ve el equipo mucho más equilibrado. Y, al final, veremos si hay una opción de poder sumar alguna posición puntual. Pero estoy conforme con lo que tengo", sentenció el DT de Inter Miami.