A 13 días de la lesión que lo obligó a ser reemplazado en el partido ante Necaxa por la Leagues Cup, Lionel Messi volverá a estar entre los convocados por Javier Mascherano. El director técnico tendrá nuevamete al 10 a disposición de cara a una nueva presentación del Inter Miami por la MLS.

En la previa del partido ante Los Angeles Galaxy, que se disputará este sábado a partir de las 20.30 (hora de Argentina), el Jefecito enfrentó los micrófonos y confirmó que el 10 dejó atrás sus molestias musculares.

Lionel Messi volverá a ser convocado tras la lesión sufrida ante Necaxa.

Javier Mascherano confirmó el retorno de Lionel Messi

Para comenzar, como era de esperarse, al entrenador del Inter Miam le preguntaron por Lionel Messi: "Leo está bien. Desde el miércoles ha entrenado con el equipo, lo han visto ustedes. Y, más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy, creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana".

Sobre Rodrigo De Paul, quien no pudo entrenar junto a sus compañeros los últimos días por estar tramitando su visado, reveló: "Se suma hoy. Él necesitaba salir del país, ya saben como es todo el tema de la visa. Se demoró un poquito más de lo previsto. Pero hoy se suma a los entrenamientos. Va a estar en la convocatoria".

Sobre el mercado de pases que afrontaron las Garzas, Mascherano realizó su análisis: "El mercado todavía está abierto. Queda poco más de una semana y nosotros vamos a estar viendo opciones hasta el último día de mercado. Creo que, en cuanto a lo numérico, el plantel se vea más reducido. Pero estamos bastante equilibrados, quizás nos falta sumar algún jugador particular en alguna posición".

"Para el final de temporada estamos bien, hemos recuperado jugadores que lamentablemente no los pudimos tener durante mucho tiempo. Con ellos se ve el equipo mucho más equilibrado. Y, al final, veremos si hay una opción de poder sumar alguna posición puntual. Pero estoy conforme con lo que tengo", sentenció el DT de Inter Miami.

