La semana de la política en Mendoza: del basta de candidaturas a los pedidos del suarismo

Live Blog Post

Jueves 2

Víctor Fayad comenzó a trazar el plan para pagarle a la Nación una deuda de $15.000 millones

El 2022 no será un año fácil para la economía mendocina. Al difícil incremento de la recaudación impositiva y el temido ascenso de la inflación, habrá que sumar que ese año vence gran parte de la deuda de Mendoza con la Nación, por lo que la provincia deberá costear $15.000 millones o asegurarse cómo refinanciarla.

En eso está abocado el inminente ministro de Hacienda, Víctor "El Peque" Fayad -sucesor de Lisandro Nieri-, que asumirá la próxima semana, pero según aseguró en el programa de Séptimo Día ya delinea cómo responder a esa deuda provincial.

"El año que viene es un año de vencimientos fuertes, aproximadamente $15.000 millones con el Gobierno Nacional, y otros $4.000 millones con el Banco Nación. El Gobierno nacional y ANSES que son los dos acreedores que tenemos este año lanzaron una invitación a las provincias a refinanciar esas deudas y nosotros fuimos de los primeros en pedirlo. Eso nos va a liberar fondos para la obra pública", definió Fayad.

Víctor Fayad en 7D.jfif

El Gobierno de Mendoza duplicó los montos de las asignaciones familiares

La disposición rige a partir del 1 de noviembre para los trabajadores públicos provinciales que posean cargas de familia.

El aumento fue del 100% y se aplicó por decreto. A su vez, en la Legislatura ingresó un nuevo proyecto para que la actualización se formalice por ley. Aún con los aumentos las asignaciones en Mendoza siguen siendo mucho mas bajas que en la Nación.

Los estatales cobrarán el aguinaldo el 17 de diciembre

A escasos días de tomar las riendas del Ministerio de Hacienda, Víctor "El Peque" Fayad, ya adelantó en el programa Séptimo Día algunas de las medidas que tomará este mes y que impactarán de lleno en el bolsillo de los empleados estatales mendocinos: no se pagará un bono de fin de año pero sí tiene previsto pagar el medio aguinaldo completo el 17 de diciembre próximo, y no en cuotas como fue el año pasado.

"El ministro (Lisandro Nieri) me desaconsejó pagarlo, y él aún sigue siendo mi jefe, por lo que yo le hago caso", respondió, con algo de ironía, Víctor Fayad, cuando se le preguntó por la chance de pagar un bono de fin de año a los empleados públicos mendocinos.

El ministro Vaquié defendió en la Legislatura el programa Mendoza Activa III

El Mendoza Activa III incluye programas nuevos y una inversión por parte del Estado provincial de $15.200 millones. Entre las novedades se encuentra el reintegro del 40% de la inversión en la construcción, ampliación o refacción de clubes deportivos y la adquisición de equipamiento deportivo; también ofrece asistencia a docentes en la compra de computadoras o notebooks y el reintegro en la construcción de la primera vivienda.

Se postula también el programa Mendoza Activa Hidrocarburos III, que tiene como objetivos principales los de aumentar el empleo y la producción del sector de hidrocarburos, pretendiendo también fomentar las inversiones privadas para la optimización de las explotaciones actuales.

Vaquié se presentó ante las comisiones de Economía, Energía y Minería, y de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios –que presiden los diputados Jorge Sosa (UCR) y Jorge López (UCR), respectivamente.

Tadeo García Zalazar exigirá el esquema al día de las vacunas en la Fiesta de la Cerveza

El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, tomó una decisión política y la mantendrá a pesar de no ir en la misma sintonía que la del gobernador Rodolfo Suarez. Se trata de la exigencia de tener el esquema de vacunación contra el Covid al día para poder asistir a la Fiesta de la Cerveza. Esto significa que el que no esté vacunado no podrá ingresar al predio del parque San Vicente durante los tres días del evento que reunirá a unas 5.000 personas por noche.

La edición 2021 de la Fiesta de la Cerveza se realizará los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de diciembre y ya comenzaron a venderse las entradas. Para incentivar la vacunación durante los shows, el municipio instalará dos carpas en el espacio verde.

Espina responsabilizó al gobierno de Mendoza por la falta de vuelos

Javier Espina, quien fue titular del área de turismo durante la gestión de Francisco Paco Pérez, respondió a los cuestionamientos del Gobierno de Mendoza y aunque no los nombró, claramente aludió a Rodolfo Suarez y a la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri.

"El Gobierno de Mendoza está haciendo demasiada burbuja", dijo Espina, ahora director del Consejo Federal de Turismo , en una entrevista en Radio Nihuil, con Javier Dellamaggiore y Agustina Fiadino en respuesta a las críticas que horas antes había lanzado Juri. Y luego añadió: "Tal vez está faltando algo de gestión por parte de alguien en Mendoza... Muchas provincias tienen hasta nuevos destinos, como por ejemplo Salta con Chaco. Y eso es porque los gobiernos provinciales gestionan.... No pasa en Mendoza".