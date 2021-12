Un alto funcionario de Turismo responsabilizó al gobierno de Mendoza por la falta de vuelos

El funcionario mendocino del gobierno nacional aseguró que nuestra provincia ha recuperado los niveles turísticos previos a la pandemia: "Primero no se puede mezclar lo nacional con lo internacional. Escuchamos hasta hace poco que parecía que Mendoza iba a quedar aislada del mundo pero ahora, con el vuelo de Copa a Panamá, salvo el que teníamos a Perú, todos los vuelos están restablecidos. En lo internacional Mendoza está casi igual que ante de la pandemia. Y ojo que hubo una pandemia que generó una terrible crisis internacional en la aeronavegación mundial y que sigue".

javier espina.jpg Javier Espina, mendocino, titular del Consejo Federal de Turismo.

Pese a los reclamos desde Mendoza hacia la Nación, pidiendo más conectividad aérea, que han expresado Suarez y Juri, Espina insistió con su visión: "Mendoza ya recuperó la conectividad que tenía antes de la pandemia. Nos falta el vuelo de Gol a San Pablo, pero por decisión de Gol, no por alguna restricción del Gobierno nacional. Nos quieren hacer ver como los ogros".

Yo me pongo a disposición para organizar reuniones con el director comercial de Aerolíneas Argentinas con quien siempre hablamos de estos temas y tiene muy buena predisposición. Pero díganme: cómo venimos en Mendoza en el último mes con el turismo: al 100%. ¿Entonces, qué quieren: llegar al 110%?

"Hay que tener actitud de gestión -siguió-. ¿O cómo se creen que se dio el vuelo Salta-Chaco cuando Salta no es afín al Gobierno nacional.? Pero están permanentemente cono eso de que somos los ogros".

El representante del Consejo Federal de Turismo admitió no obstante: "Tenemos sí, menos vuelos domésticos. Pero Aerolíneas Argentinas se ha comprometido a que en enero próximos tendremos la misma cantidad que antes de la pandemia. Hoy estamos al 70% aunque ya recuperamos conectividad interna con Córdoba, Neuquén y Salta y combinaciones con Iguazú y Río Gallegos".

Nos faltan vuelos y asientos con Buenos Aires porque Latam decidió irse de Argentina y redujo operaciones en muchos países. También perdimos Andes, que operaba con aeronaves muy antiguas y tenía apoyo de gobiernos provinciales que le compraban pasajes. Dejó de volar a Mendoza porque no le resultaba rentable

Sobre los altos precios de los pasajes en avión

Javier Espina no lo negó y dijo: "Viajar en avión es costoso, no lo niego. Pero los vuelos van llenos. Los precios son un tema de oferta y demanda, que tendrá que mejorar. Decían que prohibimos las low cost y no es así: Jet Smart está volando, Flybondi también. Ahora vamos a agregar vuelos desde San Rafael. La compañías aéreas están haciendo grandes esfuerzos y os gobiernos provinciales deberían acompañar".