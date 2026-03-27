La innovación cobra verdadero sentido cuando se transforma en autonomía, comunicación y bienestar. Bajo esa premisa, Ortopedia BS Movilidad, empresa mendocina fundada en 2014, se ha consolidado como un referente en Cuyo en la provisión de tecnología asistiva para personas con discapacidad y adultos mayores.
BS Movilidad: tecnología asistiva en Mendoza para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad
Especializada en ayudas técnicas, la empresa apuesta a la evaluación personalizada de cada caso, incorporando tecnologías que realmente se adapten a las necesidades de los usuarios.
Tecnología asistiva para una vida más independiente
BS Movilidad trabaja junto a profesionales de la salud para acercar soluciones que promuevan la independencia y la inclusión:
- Sillas de ruedas manuales, posturales y motorizadas.
- Scooters de movilidad.
- Bipedestadores y andadores.
- Equipamiento para baño, dormitorio y vida diaria.
- Dispositivos de comunicación y acceso a tecnologías digitales.
Un servicio integral con acompañamiento profesional
La propuesta incluye evaluación del paciente, selección del equipo, adaptación, capacitación a usuarios y familias, y seguimiento postventa.
Showroom y servicio técnico
Cuenta con showroom en Dorrego, Guaymallén, donde se realizan pruebas y evaluaciones, además de servicio técnico especializado.
Compromiso social: programa esperanza
Desde 2017 impulsa el programa Esperanza, que reacondiciona equipos en desuso para personas sin cobertura médica.
Proyección
La empresa proyecta la creación de un Centro de Movilidad y Postura para seguir ampliando su impacto en la región.