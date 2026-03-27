BS Movilidad: tecnología asistiva en Mendoza para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad

La ortopedia mendocina se posiciona como referente en Cuyo con soluciones innovadoras en movilidad, autonomía y equipamiento para personas con discapacidad y adultos mayores

Por UNO
La innovación cobra verdadero sentido cuando se transforma en autonomía, comunicación y bienestar. Bajo esa premisa, Ortopedia BS Movilidad, empresa mendocina fundada en 2014, se ha consolidado como un referente en Cuyo en la provisión de tecnología asistiva para personas con discapacidad y adultos mayores.

Especializada en ayudas técnicas, la empresa apuesta a la evaluación personalizada de cada caso, incorporando tecnologías que realmente se adapten a las necesidades de los usuarios.

Tecnología asistiva para una vida más independiente

BS Movilidad trabaja junto a profesionales de la salud para acercar soluciones que promuevan la independencia y la inclusión:

Un servicio integral con acompañamiento profesional

La propuesta incluye evaluación del paciente, selección del equipo, adaptación, capacitación a usuarios y familias, y seguimiento postventa.

Showroom y servicio técnico

Cuenta con showroom en Dorrego, Guaymallén, donde se realizan pruebas y evaluaciones, además de servicio técnico especializado.

Compromiso social: programa esperanza

Desde 2017 impulsa el programa Esperanza, que reacondiciona equipos en desuso para personas sin cobertura médica.

Proyección

La empresa proyecta la creación de un Centro de Movilidad y Postura para seguir ampliando su impacto en la región.

