El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, tomó una decisión política y la mantendrá a pesar de no ir en la misma sintonía que la del gobernador Rodolfo Suarez. Se trata de la exigencia de tener el esquema de vacunación contra el Covid al día para poder asistir a la Fiesta de la Cerveza. Esto significa que el que no esté vacunado no podrá ingresar al predio del parque San Vicente durante los tres días del evento que reunirá a unas 5.000 personas por noche.