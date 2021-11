Suarez rechazó la implementación de un pasaporte sanitario para realizar actividades en Mendoza

El gobernador Rodolfo Suarez confirmó que en Mendoza no se exigirá un pasaporte sanitario para realizar actividades en la provincia. "En nuestro país la vacuna no es obligatoria por lo que no tenemos facultades para establecer restricciones de circulación o de ingresos a algunos lugares", expresó el funcionario en el Parque General San Martín, donde junto a la ministra de Salud, Ana María Nadal, entregó 10 ambulancias de alta complejidad para ser utilizadas por el Sistema Coordinando de Emergencias en toda la provincia.