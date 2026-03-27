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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 10 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de 10 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Lujan de Cuyo se convoca a las personas que tengan el deseo de convertirse en la familia de un niño de 10 años, al que nombraremos con la inicial “I”.

I es un niño amigable, afectuoso con los adultos. Mantiene muy buena relación con sus pares. Le gustan los juegos deportivos, como futbol, hockey; como así también los juegos de mesa como el ajedrez, cartas y rompecabezas. Muestra habilidades para los juegos de computación. Entre sus actividades de preferencia menciona ir a la plaza, a la montaña y nadar.

Como también actividades al aire libre que impliquen movimiento, jugar a la pelota y a las bolitas. El niño asiste a 5to grado de escuela común. Requiere de apoyo para acompañar sus aprendizajes y facilitar la realización de las tareas escolares.

Ha logrado otros aprendizajes como la socialización y adaptación a las reglas de convivencia escolar, integrándose de manera positiva a la dinámica escolar. Le gusta participar de las fiestas escolares.

Se requiere de una familia que sostenga y afiance su desarrollo integral y logros alcanzados. El niño ha manifestado el deseo de tener una familia adoptiva. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse por WhatsApp al 2616799541.

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