En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Lujan de Cuyo se convoca a las personas que tengan el deseo de convertirse en la familia de un niño de 10 años, al que nombraremos con la inicial “I”.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 10 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de 10 años
I es un niño amigable, afectuoso con los adultos. Mantiene muy buena relación con sus pares. Le gustan los juegos deportivos, como futbol, hockey; como así también los juegos de mesa como el ajedrez, cartas y rompecabezas. Muestra habilidades para los juegos de computación. Entre sus actividades de preferencia menciona ir a la plaza, a la montaña y nadar.
Como también actividades al aire libre que impliquen movimiento, jugar a la pelota y a las bolitas. El niño asiste a 5to grado de escuela común. Requiere de apoyo para acompañar sus aprendizajes y facilitar la realización de las tareas escolares.
Ha logrado otros aprendizajes como la socialización y adaptación a las reglas de convivencia escolar, integrándose de manera positiva a la dinámica escolar. Le gusta participar de las fiestas escolares.
Se requiere de una familia que sostenga y afiance su desarrollo integral y logros alcanzados. El niño ha manifestado el deseo de tener una familia adoptiva. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse por WhatsApp al 2616799541.