Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 10 años

I es un niño amigable, afectuoso con los adultos. Mantiene muy buena relación con sus pares. Le gustan los juegos deportivos, como futbol, hockey; como así también los juegos de mesa como el ajedrez, cartas y rompecabezas. Muestra habilidades para los juegos de computación. Entre sus actividades de preferencia menciona ir a la plaza, a la montaña y nadar.

Como también actividades al aire libre que impliquen movimiento, jugar a la pelota y a las bolitas. El niño asiste a 5to grado de escuela común. Requiere de apoyo para acompañar sus aprendizajes y facilitar la realización de las tareas escolares.