Primer bloque: seguridad y justicia

Lautaro Jiménez: "Tenemos que avanzar con decisión contra el narcotráfico, las redes de trata. Tenemos que avanzar con la elección directa de jueces y fiscales".

Omar Parisi: "No me figura la calle. Hasta luego señora", recordó sobre el femicidio de Florecia Romano. "Tanto Cornejo como De Marchi protegían al ministro de Seguridad en la Legislatura. Pasaron tres años y seguimos igual. La propuesta es la mejor paritaria provincial y no más atentados a una fiscal. Esto no puede pasar".

Alfredo Cornejo: "Cuando fui gobernador hicimos serias reformas. En un año metimos presas a 2.000 personas violentas y eso bajó el homicidio y el robo agravado con armas. Esa es la herramienta para combatir el resto de los delitos: la prisión efectiva. La forma de combatir el robo es combatir el comercio ilegal de bienes robados y por eso vamos a agregarle un código a bienes como bicicletas. Apuntaremos al ciberdelito y pediremos la competencia provincial para el narcomenudeo".

Omar De Marchi: "Nosotros queremos ver bien a Mendoza y con la situación de la seguridad y la justicia es imposible porque hay corrupción. Se manipularon decisiones del Consejo de la Magistratura para nombrar jueces amigos. Llevan 8 años y nunca ha estado la Policía tan abandonada como en este tiempo. Policía capacitado dirigirá la Policía en mi Gobierno".

Mario Vadillo: "Que tanto la seguridad pública como privada trabajen juntos con un programa para combatir el delito. Que estén bien remunerados y con equipamiento. ¿Quién está haciendo algo por la gente de los barrios? El único bien que quieren es seguirse perpetuando en el poder. Las fuerzas de Seguridad están abandonadas".

Gisela Campos y Julián Imazio debate gobernadores.jpg Gisela Campos y Julián Imazio moderaron el primer bloque del debate de candidatos a gobernador en la previa de las elecciones 2023 en Mendoza. Axel Lloret

¿Creen que la Suprema Corte necesita cambios?

Lautaro Jiménez: "No puede haber una justicia independiente con jueces que superan el $1.500.000 y no pagan impuesto a las ganancias. Todo para concentrar el poder".

Omar Parisi: "Hay que hacer una reingeniería provincial. Los policías luchan cuerpo a cuerpo con los delincuentes y están con el mismo sueldo que otros que están dentro de la fuerza. Van a cobrar un ítem riesgo como los de la Policía Federal".

Alfredo Cornejo: "Siempre hay que modificar la Justicia y procedimientos. Una buena Justicia ayuda a la seguridad y a un clima de negocios. La Justicia debe estar auditada por la opinión pública y el resto de los poderes. Mendoza está avanzando en lo civil, laboral y penal. Me gustarían senencias más duras".

Omar De Marchi: "Sin Justicia independiente no hay Justicia. Hemos presentado un proyecto para la enmienda de un artículo para exigir que los ministros no hayan tenido participación política".

Mario Vadillo: "El tema de la Suprema Corte es fundamental. El candidato Cornejo presentó un proyecto para poner más miembros y coptar la Corte. Fuimos los únicos que no le dimos el cupo. Se olvidan que De Marchi y Cornejo estaban en el mismo frente. Tienen que ser elegidos por el pueblo".

¿Cómo propone modernizar la seguridad y equipar a la Policía?

Lautaro Jiménez: "Actividad artística y recreación de la juventud. Transporte seguro para los jóvenes. Desarrollo de clubes y barrios. No más presos por cultivar. No a la criminalización de la protesta".

Omar Parisi: "Tenemos una ley de puntos seguros de intercambio presentada en la Legislatura. La ley duerme. Estamos con posibilidades de empezar a trabajar con Facebook porque a Facebook sí le interesa".

Alfredo Cornejo: "A la Policía hay que mantenerla equipada. La represión legal es una facultad del Estado. Cuando fui gobernador no tuvimos un solo caso de gatillo fácil porque los defendimos y equipamos. Hoy todos los policías tienen chaleco".

Omar De Marchi: "Vamos a triplicar las cámaras existentes. Se habla y Mendoza está cada vez más insegura".

Mario Vadillo: "Me gustaría que la Policía de Mendoza sea la ciberpolicía pero acá no tienen balas y tienen chalecos vencidos. Usemos las cámaras y whatsapp de todos los barrios. La Provincia ha empobrecido a las fuerzas de Seguridad".

Palabras de cierre de bloque

Lautaro Jiménez: "Se presentan como alternativa y se están peleando por terminar de concentrar el poder. Están enceguecidos y se sacan los ojos. Eso genera un aumento de la vulnerabilidad y de la delictividad. Es importante crear espacios seguros, ampliar juicios por jurado y que se termine la criminalización de la protesta social".

Omar Parisi: "Perdieron la calle que no es de la Policía sino de los delincuentes pero mantenemos camas solares, teléfonos, vehículos oficiales. Hay que terminar con eso. Y basta con el negocios de las viandas. Justicia independiente no nombrados por Cornejo y De Marchi, que trabajen las 24 horas y que vayan por los peces gordos y no por los perejiles".

Alfredo Cornejo: Fue realidad que bajó el delito cuando fui gobernador. Los robos son producto del mercado negro y de la inflación galopante del gobierno nacional. Hay que combatir la ilegalidad y eso tiene que ser con prisión. Me comprometo a dirigir la Seguridad".

Omar De Marchi: "Conducción profesional y no política, pero con el respaldo para que pueda actuar con libertad. Mejor salarios e incoporación de tecnología. En Justicia, de los miembros del actual Consejo, 7 le responde a Cornejo".

Mario Vadillo: "Hace 30 años que nos gobiernan los mismos y la seguridad se va perdiendo. Cómo puede ser que patrullen los vecinos porque no hay personal. Cómo puede ser que se quemara todo en la playa San Agustín y las casas de los vecinos. Había un solo camión de Bomberos Voluntarios, eso hay que cambiar".