La mejor jugadora de tenis del mundo se tomó con humor caer en una final que ya perdió cuatro veces

Ahora, en su primer torneo en tierra de la temporada, Jelena Ostapenko la superó lo que causó cierta sorpresa ya que se ubica en el puesto 16. Aunque la tenista letona despegla un juego muy eficaz y de elite cuando tiene la confianza necesaria.

Jelena Ostapenko.jpg El Porsche fue para su rival.

►TE PUEDE INTERESAR: Masters 1000 de Madrid: cuándo y contra quién debutan los tenistas argentinos

La mejor jugadora de tenis se tomó con humor caer en la final

El torneo jugado en Alemania ofrece uno de los mejores premios del circuito ya que además de los correspondientes premios económicos, también entrega a su ganadora un Porsche que es entregado el mismo día de la final.

Un hermoso panorama, pero se trata de la cuarta vez que Sabalenka ve a su rival retirándose con el Porsche en cuestión. Sin embargo, la tenista supo tomarlo con humor y diversión y expresó: "Felicidades a Jelena y a su equipo. Disfruta conduciendo este coche tan precioso".

Estoy feliz de poderlo adquirir, porque tras esta final me queda claro que la única manera de tenerlo es comprándolo. Estoy feliz de poderlo adquirir, porque tras esta final me queda claro que la única manera de tenerlo es comprándolo.

Luego del partido, también declaró: "A lo largo de mi carrera he perdido varias finales que fueron difíciles de digerir. Si algo he aprendido de ello, es que hay que tener mala memoria para ser una tenista de éxito. Mi único plan ahora mismo es olvidar lo sucedido aquí y trabajar más duro para hacerlo mejor en Madrid".

En un torneo anterior, la tenista dio muestras de su humor con el siguiente video donde agregó: "One day….maybe it will work" ("Un día…tal vez funcione").