Jannik Sinner se coronó en Indian Wells y a los 24 años completó un récord histórico en el tenis

El italiano Jannik Sinner dio un paso más hacia el olimpo del tenis moderno al conquistar el Masters 1000 de Indian Wells, primero de la temporada, y completar un verdadero récord histórico.
El número 2 del mundo le ganó en la final al ruso Daniil Medvedev por 7-6 (6) y 7-6 (4) en un partido de altísimo nivel, decidido por dos tie breaks cargados de tensión.
El italiano de 24 años, segundo cabeza de serie, completó así un torneo impecable sin ceder un solo set en todo el camino. En semifinales había superado con autoridad al alemán Alexander Zverev (6-2 y 6-4), mientras que Medvedev llegaba en un gran momento y con el mérito de haber eliminado al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, en semis (6-3 y 7-6).
Sin embargo, Sinner mostró una vez más su solidez mental y su capacidad para elevar su juego en los momentos decisivos: salvó puntos clave en ambos tie breaks y aprovechó errores mínimos del ruso para sellar el título.
Con esta victoria, Sinner se une a leyendas como Novak Djokovic y Roger Federer como los únicos tenistas en la historia que han ganado todos los Masters 1000 disputados en cancha dura: Indian Wells, Miami (2024), Canadá (2023), Cincinnati (2024), Shanghai (2024) y París Bercy (2025).
El italiano cerró el círculo perfecto de los grandes eventos hard-court, pero además, a sus 24 años, ya ha conquistado todos los grandes torneos sobre superficie dura ya que cuenta con títulos en el Australian Open, el US Open y el Masters (ATP Finals). Un dominio absoluto en la superficie más utilizada del circuito profesional.