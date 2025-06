Rodrigo Isgró y Juan Martín González hicieron historia con Los Pumas en el Día de la Bandera

González sobresalió como siempre en el line, estuvo incansable y siempre cerca de la pelota tanto en defensa como en ataque ante el prestigioso combinado británico e irlandés que jugó por primera vez en su historia como local en Irlanda y sufrió una derrota durísima (28-24) justo antes de emprender su gira por Australia (9 encuentros incluidos tres tests con los Wallabies).

