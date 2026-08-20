Los Leones golearon 7 a 1 a Nueva Zelanda y avanzaron a la siguiente fase del Mundial de Hockey

Los Leones vapulearon 7 a 1 a Nueva Zelanda en el cierre de la fase inicial del Mundial de Hockey 2026. De esta manera, el combinado nacional masculino culminó momentáneamente primero en el Grupo A y se metió entre los ocho mejores del certamen.
Los Leones vencieron a Nueva Zelanda en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Hockey 2026
Los Leones vapulearon 7 a 1 a Nueva Zelanda en el cierre de la fase inicial del Mundial de Hockey 2026. De esta manera, el combinado nacional masculino culminó momentáneamente primero en el Grupo A y se metió entre los ocho mejores del certamen.
Si Países Bajos vence a Japón, los Leones caerán al segundo lugar pero igualmente estarán clasificados a la segunda fase del Mundial de Hockey 2026.
En el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Los Leones rugieron ante Nueva Zelanda con goles de Tomás Domene, quien se lució con un hat-trick, Bautista Capurro por duplicado, Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci. Para los neozelandeses anotó Kane Russell.
El encuentro comenzó complicado para la Selección argentina de hockey sobre césped, ya que Nueva Zelanda se puso en ventaja a los 12 minutos del primer cuarto gracias a un penal de Russell. Con ese resultado parcial, al combinado del país oceánico le alcanzaba para acceder a la segunda fase, mientras que Los Leones quedaban eliminados.
Sin embargo, los dirigidos por Lucas Rey reaccionaron rápidamente y comenzaron a tener situaciones claras de manera contínua. Así fue como llegaron a la igualdad, también desde el punto del penal, a los siete minutos del segundo cuarto a través de Domene.
En el tercer cuarto parecía que las cosas se volvían a complicar para Los Leones, ya que Thomas Habif recibió la tarjeta verde y dejó a la Selección argentina con uno menos. Pese a la inferioridad numérica, el combinado nacional logró ponerse arriba en el marcador a los nueve minutos gracias a Capurro y en el cierre de dicho tramo del encuentro estiraron la ventaja tras un nuevo gol de Domene.
Ya en el último cuarto, Los Leones aprovecharon la desesperación de los jugadores neozelandeses y se mostraron extremadamente efectivos para sellar el 7 a 1 definitivo con las anotaciones de Marcucci, Keenan, Capurro y Domene.
Los Leones se enfrentarán en la segunda fase con Inglaterra e India, rivales a los que estarán prácticamente obligados a derrotar si quieren avanzar a las semifinales.