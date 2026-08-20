Los Leones golearon 7 a 1 a Nueva Zelanda y avanzaron a la siguiente fase del Mundial de Hockey

Los Leones avanzaron a la siguiente fase del Mundial de Hockey 2026.

El encuentro comenzó complicado para la Selección argentina de hockey sobre césped, ya que Nueva Zelanda se puso en ventaja a los 12 minutos del primer cuarto gracias a un penal de Russell. Con ese resultado parcial, al combinado del país oceánico le alcanzaba para acceder a la segunda fase, mientras que Los Leones quedaban eliminados.

Sin embargo, los dirigidos por Lucas Rey reaccionaron rápidamente y comenzaron a tener situaciones claras de manera contínua. Así fue como llegaron a la igualdad, también desde el punto del penal, a los siete minutos del segundo cuarto a través de Domene.

En el tercer cuarto parecía que las cosas se volvían a complicar para Los Leones, ya que Thomas Habif recibió la tarjeta verde y dejó a la Selección argentina con uno menos. Pese a la inferioridad numérica, el combinado nacional logró ponerse arriba en el marcador a los nueve minutos gracias a Capurro y en el cierre de dicho tramo del encuentro estiraron la ventaja tras un nuevo gol de Domene.

Ya en el último cuarto, Los Leones aprovecharon la desesperación de los jugadores neozelandeses y se mostraron extremadamente efectivos para sellar el 7 a 1 definitivo con las anotaciones de Marcucci, Keenan, Capurro y Domene.

Los Leones se enfrentarán en la segunda fase con Inglaterra e India, rivales a los que estarán prácticamente obligados a derrotar si quieren avanzar a las semifinales.