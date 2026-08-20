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Todos los detalles de la visita de Rosario Central a Corinthians por el pase a cuartos de la Copa Libertadores

Se vivirá un partido de alto calibre en Brasil cuando Rosario Central salte a la cancha para quedarse con la serie tras empatar sin goles en Argentina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ángel Di María buscará encaminar la victoria de Rosario Central.

Ángel Di María buscará encaminar la victoria de Rosario Central.

Rosario Central se prepara para afrontar un desafío determinante en territorio brasileño cuando se mida frente a Corinthians en el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras la igualdad sin tantos disputado en suelo santafesino, la eliminatoria se mantiene abierta para definir cuál de los dos equipos accederá a la siguiente fase.

El compromiso se pondrá en marcha a las 21.30 en el estadio Neo Química Arena de la ciudad de San Pablo, con transmisión en directo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El vencedor de este cruce ya conoce a su próximo rival: Estudiantes de La Plata, que aseguró su boleto el martes luego de superar a Universidad Católica.

El anuncio de Rosario Central para el trascendental partido.

El anuncio de Rosario Central para el trascendental partido.

Así llegan Corinthians y Rosario Central al partido de vuelta de octavos de final

El conjunto paulista accedió a la fase final al quedarse con el primer puesto del Grupo E tras sumar 11 unidades en una zona que compartió con Platense, Peñarol de Uruguay e Independiente Santa Fe de Colombia.

No obstante, el presente deportivo del Timão en el Brasileirão muestra una cara distinta, ya que protagoniza una actuación discreta que lo coloca en el noveno lugar de la clasificación, distanciado de la disputa por el trofeo local.

La escuadra rosarina selló su boleto a esta instancia tras cosechar 13 puntos en la Zona A, marca que la ubicó en la segunda posición por detrás de Independiente del Valle, que prevaleció por el criterio de desempate olímpico.

Rosario Central no quiere problemas en su visita a Brasil.

Rosario Central no quiere problemas en su visita a Brasil.

En el plano nacional, el Canalla, conducido técnicamente por Jorge Almirón, atraviesa un buen presente en el Torneo Clausura al posicionarse tercero en la Zona B con 10 unidades, solo por debajo de Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, al tiempo que se mantiene en la pelea por el título de Campeón de Liga mediante la tabla acumulada del año.

Al empatar sin goles en Rosario, la serie requerirá que ambos equipos muestren efectividad ofensiva para desequilibrar la historia en los 90 minutos decisivos. El cuadro brasileño intentará hacer valer su localía ante su gente, mientras que el conjunto argentino buscará plasmar su regularidad para dar el golpe en San Pablo y avanzar en la Copa Libertadores.

El tamaño y la belleza del estadio que albergará Corinthians - Rosario Central es impactante.

El tamaño y la belleza del estadio que albergará Corinthians - Rosario Central es impactante.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido entre Corinthians y Rosario Central

  • Copa Libertadores.
  • Octavos de final - vuelta.
  • Jueves - 21.30 horas.
  • Estadio: Neo Química Arena (San Pablo).
  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
  • VAR: Nicolás Gallo Barragán (Venezuela).
  • TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo; Breno, Rodrigo Garro, Kaio César; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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