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Insólito pero real

Una confusión inesperada: el día que la Selección Argentina jugó un mundial con los colores de Brasil

Por una situación totalmente insólita, la Selección Argentina tuvo que jugar un partido de un Mundial con los colores de Brasil

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Los dueños del Estadio resolvieron la improvisación de la Selección en pocas horas. 

Los dueños del Estadio resolvieron la improvisación de la Selección en pocas horas. 

Corría el año 1958 cuando, sobre el césped de un estadio en Suecia, los jugadores de la Selección Argentina salieron a disputar un partido mundialista vistiendo una llamativa remera amarilla, un color completamente ajeno a la identidad histórica de nuestro país y, por el contrario, relacionado al archirival Brasil.

Más precisamente, todo ocurrió producto de una serie de circunstancias inesperadas que obligaron a la delegación argentina a improvisar una solución de emergencia antes de salir a la cancha: los utileros se habían olvidado las camisetas.

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El día que la Selección Agentina jugó un partido del Mundial vestido de amarillo.

El día que la Selección Agentina jugó un partido del Mundial vestido de amarillo.

El día que la Selección Argentina jugó un mundial con los colores de Brasil

La historia se remonta al debut de la Selección Argentina frente a Alemania Federal. En aquellos años, la organización de los torneos internacionales era mucho menos rigurosa que en la actualidad y las selecciones no siempre viajaban con dos camisetas.

Antes del encuentro, las autoridades determinaron que los colores de ambas camisetas podían generar dificultades para distinguir a los equipos en el campo de juego, especialmente en las transmisiones televisivas en blanco y negro.

El problema fue que la delegación argentina no contaba con una camiseta alternativa disponible. Ante esa situación, se inició una búsqueda contrarreloj para conseguir una indumentaria diferente que permitiera disputar el encuentro sin inconvenientes.

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Más allá de la anécdota, muchos definen a Suecia 1958 como el peor mundial de la historia argentina.

Más allá de la anécdota, muchos definen a Suecia 1958 como el peor mundial de la historia argentina.

La solución llegó gracias al club sueco IFK Malmö, que facilitó un juego de camisetas amarillas para que el conjunto nacional pudiera presentarse en el partido. Así, la Selección Argentina protagonizó una de las postales más llamativas en la historia de los Mundiales.

Un cambio que no trajo suerte

El resultado tampoco acompañó. Argentina cayó por 3 a 1 ante Alemania Federal en un torneo que terminaría siendo una experiencia difícil para el seleccionado nacional.

Pese al pésimo mundial, el resutado se convirtió en anécdota con el paso del tiempo, ya que a curiosa imagen de los futbolistas argentinos con la camiseta amarilla es algo que perduró todo este tiempo.

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