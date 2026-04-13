"Son para vos": Marcelo Moreno Martins convirtió dos goles y apuntó contra el entrenador de Bolivia

Sin embargo, aunque está haciendo un gran papel en Oriente Petrolero, Óscar Villegas, entrenador del combinado verde, no lo convocó a los partidos que iba a llevar a Bolivia a un Mundial después de casi 32 años.

Esto desató la furia del delantero y de su entorno al punto que su hermano envió un mensaje en las redes sociales manifestando su apoyo al primer rival del Repechaje: "Vamos Surinam".

Luego, el equipo del Altiplano cayó 1 a 0 frente a Irak y el sueño desapareció dejando varias heridas sin cerrar.

Marcelo Moreno Martins Marcelo Moreno Martins declaró sin filtros.

Moreno Martins convirtió dos goles y apuntó contra el entrenador de Bolivia

Durante el domingo se enfrentaron Oriente Petrolero y GV San José y el histórico goleador de la Selección de Bolivia volvió a brillar convirtiendo un doblete en la victoria por 2 a 1.

Una vez finalizado el partido volvió a referirse a la situación de La Verde que se quedó tan cerca de participar del Mundial 2026: "Los dos goles fueron para Villegas, para vos papá. Voy a decir solamente ese porque los goles son los que te dan la victoria y lo necesitó en el Repechaje".

Embed Dicho esto, metió 2 GOLES el inoxidable Marcelo Moreno Martins pic.twitter.com/tTNFb3COY3 — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM) April 13, 2026

"Una leyenda del fútbol boliviano, del fútbol internacional, 17 años de selección, la oportunidad la tenía que dar, yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí", continuó sobre una situación que la catalogó como, al menos, injusta.

Embed El máximo goleador de la Selección de #Bolivia, Marcelo Martins, volvió al fútbol oficialmente y marcó dos goles para @cdopetrolero ante GV San José.

Tras el partido, le dedicó los goles a Óscar Villegas, DT de La Verde, que no lo llevó al Repechaje Mundialista.



Durísimo... pic.twitter.com/GECXdNIZIN — Agustín Suárez (@A_SuarezDoreski) April 13, 2026

Tras volver del retiro intentó ponerse a punto en la parte física y contar con la convocatoria, algo que finalmente no sucedió: "Yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí. Se equivocó, toda la culpa es de él porque teníamos que estar en el Mundial. Hay que ver si lo echan".

En su descargo, continuó sin tapujos: "Yo quería estar en el Mundial. Estoy seguro que las cosas se le cayeron a él por todo lo que habló en la previa, habló mal de mi, siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección, él siempre habló sin respeto a mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie. Yo siempre mostré mi trabajo adentro de la cancha".

Además, el goleador histórico de Bolivia pidió la destitución del entrenador: "El resultado está ahí. Para mí, el resultado es lo que manda y no fuimos al Mundial por la culpa de Villegas".