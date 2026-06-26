Revelaron la llamativa frase de Messi al hablar sobre su retiro del fútbol

Un ex compañero del astro Lionel Messi reveló lo que dijo el capitán de la Selección argentina al hablar de su retiro del fútbol. Se trata del ex arquero del Inter Miami Oscar Ustari, quien generó revuelo en las redes sociales por sus declaraciones.
Un amigo del astro Lionel Messi reveló lo que dijo el capitán de la Selección argentina al hablar de su retiro del fútbol
Un ex compañero del astro Lionel Messi reveló lo que dijo el capitán de la Selección argentina al hablar de su retiro del fútbol. Se trata del ex arquero del Inter Miami Oscar Ustari, quien generó revuelo en las redes sociales por sus declaraciones.
En varias entrevistas, Messi aseguró que no tiene como objetivo principal ser entrenador, pero no se sabe qué hará el delantero campeón del mundo con el elenco nacional en Qatar 2022.
"A los futbolistas nos pasa algo con este deporte. Sentimos que nacimos para esto. El día que te falta, la verdad es que se pasa muy mal. Hay angustia y muchas de esas cosas”, dijo Ustari en una entrevista con DSports Radio.
"Una vez hablábamos con Leo en un baño de Inter Miami mientras nos lavábamos la cara y me preguntaba: '¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a jugar?'. 'Yo ya estudié y me recibí de Director Deportivo y entrenador', le dije. ‘¿Y vos?’, le pregunté. 'No quiero ni pensar en eso', me dijo. Y estamos hablando de hace un año atrás”, contó Ustari, el ex Independiente de Avellaneda sobre la contundente contestación del "Diez", evidenciando que el futbolista prefiere enfocarse al máximo en el día a día antes que planificar lo que hará después.
"Es mi manera de ser. Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo. Eso es lo que me llevó a ser quién soy", había dicho Messi en una entrevista con Pollo Álvarez a inicios de mayo pasado.
"Me da lo mismo la edad. Mientras yo pueda seguir haciendo lo que me gusta y me sienta capacitado y físicamente bien, el resto no me preocupa", tiró La Pulga.