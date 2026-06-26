Revelaron la llamativa frase de Messi al hablar sobre su retiro del fútbol

Qué dijo Lionel Messi sobre su retiro del fútbol

"Una vez hablábamos con Leo en un baño de Inter Miami mientras nos lavábamos la cara y me preguntaba: '¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a jugar?'. 'Yo ya estudié y me recibí de Director Deportivo y entrenador', le dije. ‘¿Y vos?’, le pregunté. 'No quiero ni pensar en eso', me dijo. Y estamos hablando de hace un año atrás”, contó Ustari, el ex Independiente de Avellaneda sobre la contundente contestación del "Diez", evidenciando que el futbolista prefiere enfocarse al máximo en el día a día antes que planificar lo que hará después.

Messi habló de su retiro.

"Es mi manera de ser. Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo. Eso es lo que me llevó a ser quién soy", había dicho Messi en una entrevista con Pollo Álvarez a inicios de mayo pasado.

"Me da lo mismo la edad. Mientras yo pueda seguir haciendo lo que me gusta y me sienta capacitado y físicamente bien, el resto no me preocupa", tiró La Pulga.