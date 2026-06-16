Quiénes convirtieron el primer gol de la Selección argentina en cada Mundial

Este puntapié inicial marcará la 19ª presencia en una Copa del Mundo desde aquella primera edición de 1930. Con 18 campeonatos en la espalda, el estreno suele ser una montaña rusa de emociones. En este contexto, miramos para atrás para repasar, uno por uno, el primer gol del seleccionado en cada uno de sus debuts mundialistas.

Leopoldo-Luque-1.jpg Leopoldo Jacinto Luque anotó el primer gol de la Selección argentina en el Mundial 1978.

Quiénes fueron los primeros goleadores de la Selección argentina en cada Mundial

El de este martes por la noche, desde las 22 en Kansas, será el 19º debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo. Los encargados de anotar el primer gol en cada edición fueron: