Inicio Ovación Mundial Selección argentina
Mundial 2026

Quiénes convirtieron el primer gol de la Selección argentina en cada Mundial

La Selección argentina está a un puñado de horas de su debut en el Mundial 2026. Aquí repasamos el autor del primer gol de la Albiceleste en cada una de las Copas del Mundo que disputó

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

La Selección argentina se encuentra a solo un puñado de horas de su debut en el Mundial 2026. Por la primera fecha del Grupo J, la Albiceleste iniciará su camino en Kansas frente a Argelia, un estreno que paralizará al país y pondrá en marcha la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022.

Este puntapié inicial marcará la 19ª presencia en una Copa del Mundo desde aquella primera edición de 1930. Con 18 campeonatos en la espalda, el estreno suele ser una montaña rusa de emociones. En este contexto, miramos para atrás para repasar, uno por uno, el primer gol del seleccionado en cada uno de sus debuts mundialistas.

Leopoldo-Luque-1.jpg
Leopoldo Jacinto Luque anotó el primer gol de la Selección argentina en el Mundial 1978.

Leopoldo Jacinto Luque anotó el primer gol de la Selección argentina en el Mundial 1978.

Quiénes fueron los primeros goleadores de la Selección argentina en cada Mundial

El de este martes por la noche, desde las 22 en Kansas, será el 19º debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo. Los encargados de anotar el primer gol en cada edición fueron:

  1. Mundial 1930 - Luis Monti
  2. Mundial 1934 - Ernesto Bellis
  3. Mundial 1958 - Oreste Corbatta
  4. Mundial 1962 - Héctor Facundo
  5. Mundial 1966 - Luis Artime
  6. Mundial 1974 - Ramón Heredia
  7. Mundial 1978 - Leopoldo Jacinto Luque
  8. Mundial 1982 - No hubo
Embed - Argentina 2010 goals vs. Nigeria - Ivan Gabriel Heinze
  1. Mundial 1986 - Jorge Valdano
  2. Mundial 1990 - No hubo
  3. Mundial 1994 - Gabriel Batistuta
  4. Mundial 1998 - Gabriel Batistuta
  5. Mundial 2002 - Gabriel Batistuta
  6. Mundial 2006 - Hernán Crespo
  7. Mundial 2010 - Gabriel Heinze
  8. Mundial 2014 - Sead Kolašinac (Gol en contra)
  9. Mundial 2018 - Sergio Agüero
  10. Mundial 2022 - Lionel Messi

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas