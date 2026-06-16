Banco Nación y MODO supermercados junio: ahorro de $54.000 desde este miércoles

Banco Nación detalló en su sitio web que, en caso de que el cliente use más de un medio de pago, se reintegrará el monto hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

También es posible que el descuento se haga sobre el ticket de compra en el supermercado. Por lo que es recomendable consultar con la línea de cajas y revisar el comprobante.

Banco Nación supermercados.jpg

Banco Nación supermercados: cuánto dinero gastar para el reintegro de $15.000

Los clientes que quieran aprovechar el reintegro de $15.000 cada miércoles restante de junio en ChangoMás deben realizar una compra de al menos $43.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Sin embargo, en muchas ocasiones suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado o se descuenta en el ticket de la compra.

Si se suma a los supermercados (ver más abajo) que tienen un descuento de $12.000 este miércoles, el ahorro por lo que queda del mes podría ser de $54.000 en lo que resta de junio.

Banco Nación ahorro de $12.000: supermercados adheridos

Los siguientes supermercados tienen un descuento con tope de $12.000 los miércoles de junio, para lo que hay que gastar $40.000