El país de América del Sur donde Rusia consolida el reactor nuclear más alto del mundo

La iniciativa comenzó oficialmente el 6 de marzo de 2016 y se consolidó con la firma del contrato de construcción en 2017 por un valor de 351 millones de dólares. Tras sufrir una paralización total en 2020 por razones políticas, las obras del edificio del reactor se reanudaron formalmente el 26 de julio de 2021. En 2026, el proyecto alcanza su etapa de consolidación definitiva, marcando un hito sin precedentes para América del Sur.

Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN)

Rusia despliega su influencia tecnológica en Bolivia con un proyecto que durará medio siglo

Rusia impulsó la construcción de esta central en Bolivia con el objetivo de fortalecer su presencia geopolítica en la región y asegurar un acceso prioritario a recursos estratégicos como el litio. El proyecto se desarrolla bajo un esquema de beneficio mutuo que responde a importantes intereses políticos, económicos y comerciales de ambas naciones.

Mediante la venta e instalación de infraestructura de alta tecnología, Rusia establece además una relación de dependencia técnica y científica de largo plazo. El complejo fue diseñado para operar durante al menos 50 años, lo que implica que Bolivia requerirá de ingenieros especializados, repuestos y combustible nuclear suministrados por Rusia durante gran parte de su vida útil.

Bolivia buscaba diversificar sus alianzas internacionales y reducir su dependencia financiera y tecnológica de los países occidentales y de Estados Unidos, encontrando en Rusia un socio dispuesto a aportar financiamiento, infraestructura y transferencia de conocimientos sin las condiciones habituales de los organismos tradicionales.