Con un DIY: cómo evitar el chiflete de aire frío que pasa por debajo de la puerta en invierno

Para evitar que la casa se llene de aire frío o las corrientes ingresen por algún hueco o espacio que da al exterior, se puede realizar un DIY o truco de costura. Muchas veces pasan por debajo de la puerta que da a la calle o por las ventanas de la casa chifletes de aire frío que evitan que el interior se mantenga cálido.
Existe una especie de tubo o cilindro doble que se coloca en la parte de abajo de la puerta para evitar el paso del aire y, de paso, evitar que la puerta golpee con el piso o esté expuesta a cosas que la puedan dañar, sobre todo las puertas de madera.
Hoy te voy a compartir un DIY para diseñar este accesorio de invierno y te dejo unos consejos extra para mantener la casa cálida y libre de chifletes o corrientes de aire frío.
Cómo evitar la corriente de aire frío que pasa por la puerta, usando un DIY
Un DIY de costura o de arreglos para la casa generalmente está pensado para solucionar problemas cotidianos, para reutilizar materiales y para hacer cosas con tus propias manos sin tener que gastar una fortuna. Hace poco encontré un DIY muy interesante para confeccionar una especie de burlete para puerta.
Este accesorio de tela no solo sirve para evitar el frío del invierno que llega del exterior. También es perfecto para que no pase el polvo o la tierra, para que no se metan bichos y, en algunos casos, sirve para reducir el ruido que entra a la casa. Es muy sencillo de confeccionar y solo se necesita de pocos materiales.
- Elige las telas para el DIY; lo mejor es buscar telas impermeables y fáciles de lavar. También vas a necesitar algún material para rellenar, hilo, aguja, tijeras y centímetro. En este punto también hay que medir el ancho de puerta para la parte central.
- Realiza la unión de las telas con una costura recta, siguiendo los pasos del DIY. Tiene que quedar un rectángulo doble con tres divisiones iguales, de las cuales dos irán rellenas y la del medio queda libre para colocar en la puerta.
- Una vez cocido, se puede rellenar con guata o con materiales más pesados como carozos de aceituna o arena.
Consejos para evitar que el frío del invierno entre a la casa
Para mantener la casa caliente y evitar las heladas del invierno, hay que revisar siempre que las puertas y ventanas no tengan filtraciones, aunque también hay que buscar momentos para ventilar y renovar el aire.
Repara los techos y las posibles roturas en ellos antes de que comience a bajar la temperatura. También hay que revisar las tuberías y protegerlas para que no se congelen.