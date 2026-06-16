Con un DIY: cómo evitar el chiflete de aire frío que pasa por debajo de la puerta en invierno

puerta Un DIY para evitar el frío que pasa por la puerta.

Cómo evitar la corriente de aire frío que pasa por la puerta, usando un DIY

Un DIY de costura o de arreglos para la casa generalmente está pensado para solucionar problemas cotidianos, para reutilizar materiales y para hacer cosas con tus propias manos sin tener que gastar una fortuna. Hace poco encontré un DIY muy interesante para confeccionar una especie de burlete para puerta.

Este accesorio de tela no solo sirve para evitar el frío del invierno que llega del exterior. También es perfecto para que no pase el polvo o la tierra, para que no se metan bichos y, en algunos casos, sirve para reducir el ruido que entra a la casa. Es muy sencillo de confeccionar y solo se necesita de pocos materiales.

Embed - Burlete doble para evitar corrientes de aire, polvo y ruidos (con patrón)

Elige las telas para el DIY; lo mejor es buscar telas impermeables y fáciles de lavar. También vas a necesitar algún material para rellenar, hilo, aguja, tijeras y centímetro. En este punto también hay que medir el ancho de puerta para la parte central. Realiza la unión de las telas con una costura recta, siguiendo los pasos del DIY. Tiene que quedar un rectángulo doble con tres divisiones iguales, de las cuales dos irán rellenas y la del medio queda libre para colocar en la puerta. Una vez cocido, se puede rellenar con guata o con materiales más pesados como carozos de aceituna o arena.

Consejos para evitar que el frío del invierno entre a la casa

Para mantener la casa caliente y evitar las heladas del invierno, hay que revisar siempre que las puertas y ventanas no tengan filtraciones, aunque también hay que buscar momentos para ventilar y renovar el aire.

frío en la casa Preparar la casa para el invierno puede ahorrarte muchos problemas.

Repara los techos y las posibles roturas en ellos antes de que comience a bajar la temperatura. También hay que revisar las tuberías y protegerlas para que no se congelen.