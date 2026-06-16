"Bajate o no arranco": chofer de micro discutió con un nene autista e hizo convulsionar a su madre

Un chofer de la línea 100 se negó a continuar su recorrido debido a que un niño con autismo utilizaba su teléfono celular con el sonido encendido, un mecanismo que el menor necesita para su regulación emocional. El conflicto, que quedó registrado por la grabación de una pasajera, rápidamente se viralizó en las redes sociales.
El hecho comenzó cuando el conductor de la unidad advirtió que el niño, de 10 años, escuchaba el celular sin auriculares. De forma tajante, el hombre exigió que apagaran el aparato o se bajaran del transporte.
Chofer discutió con un niño con autismo y su madre terminó convulsionando
A pesar de que la madre del menor, identificada como Alejandra, intentó explicarle que su hijo tiene autismo y padece de hipersensibilidad táctil, lo que le impide físicamente usar auriculares o gorros, el chofer se mantuvo inflexible.
"Bajate o no arranco", fue la frase con la que el colectivero paralizó el servicio, desatando la inmediata reacción del resto de los pasajeros, quienes salieron en defensa de las víctimas exigiendo empatía.
Ante los gritos y la hostilidad, el niño sufrió una severa crisis regulatoria y comenzó a golpearse la cabeza contra la ventanilla del micro, pero no todo terminó ahí.
El impacto emocional fue tal que la madre, quien padece de epilepsia, sufrió un pico de presión y una descompensación severa que derivó en convulsiones arriba de la unidad. Ante esto, una ambulancia tuvo que asistir de urgencia a la mujer.
Tras la intervención de la policía local, la madre logró ser estabilizada y radicó la denuncia formal por discriminación en la Comisaría de Lanús. Según los testigos, el chofer siguió manteniendo una postura soberbia incluso frente a las autoridades policiales.
Las consecuencias emocionales para el niño
Pese al hecho, la mujer aseguró que las consecuencias emocionales del episodio continúan afectando a su hijo, quien concurre a un centro conductual de doble turno en la zona. “El otro día que teníamos que ir no quería subirse al 100”, lamentó.
Según indicó Alejandra, la empresa responsable de la línea no se comunicó con ella para ofrecer disculpas ni para informarle sobre posibles medidas contra el chofer.