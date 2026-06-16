"Bajate o no arranco": chofer de micro discutió con un nene autista e hizo convulsionar a su madre

"Bajate o no arranco", fue la frase con la que el colectivero paralizó el servicio, desatando la inmediata reacción del resto de los pasajeros, quienes salieron en defensa de las víctimas exigiendo empatía.

Ante los gritos y la hostilidad, el niño sufrió una severa crisis regulatoria y comenzó a golpearse la cabeza contra la ventanilla del micro, pero no todo terminó ahí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argenpoirot/status/2066262994628002189&partner=&hide_thread=false Un chófer le dijo a un nene con autismo que tenia que usar auriculares y se desató la guerra en el colectivo. pic.twitter.com/xZusqPCxHM — Poirot (@Argenpoirot) June 14, 2026

El impacto emocional fue tal que la madre, quien padece de epilepsia, sufrió un pico de presión y una descompensación severa que derivó en convulsiones arriba de la unidad. Ante esto, una ambulancia tuvo que asistir de urgencia a la mujer.

Tras la intervención de la policía local, la madre logró ser estabilizada y radicó la denuncia formal por discriminación en la Comisaría de Lanús. Según los testigos, el chofer siguió manteniendo una postura soberbia incluso frente a las autoridades policiales.

Las consecuencias emocionales para el niño

Pese al hecho, la mujer aseguró que las consecuencias emocionales del episodio continúan afectando a su hijo, quien concurre a un centro conductual de doble turno en la zona. “El otro día que teníamos que ir no quería subirse al 100”, lamentó.

Según indicó Alejandra, la empresa responsable de la línea no se comunicó con ella para ofrecer disculpas ni para informarle sobre posibles medidas contra el chofer.