El cartonero que quería ser chofer de colectivo y logró cumplir su sueño

"Re sorprendido cada día que subo al colectivo. Más ganas de hacerlo. Salgo con amor... le bajo la suspensión a la gente para que puedan subir", contó Alejandro Ezequiel Abad en conversación con TN. En 2025, el joven se hizo viral luego de transformar su carro de cartonero en una especie de colectivo. Allí, reveló que su sueño era convertirse en chofer. Tiempo después, ese deseo se hizo realidad.
En noviembre de 2025, el joven se volvió una sensación en el Barrio La Esperanza de Virrey del Pino, en La Matanza, debido a su herramienta de trabajo: un carro que armó él mismo y que tiene la apariencia de un colectivo de línea. “Mi sueño es ser colectivero y por eso inventé el carro-colectivo que tiene parabrisas, espejos y una cabina donde voy siempre escuchando música y trabajando”, contó en aquel momento.
El carro no fue un capricho, lo armó con ayuda de su padrastro y con el ingenio que le dio la calle. Hizo el techo con una pileta de lona que ya no servía, y luego agregó un parabrisas y espejos retrovisores que consiguió gracias a sus amigos.
La iniciativa de Alejandro generó admiración entre los vecinos: "La gente se reía o se ponía contenta por el carro, más que nada, porque nunca habían visto algo así”. Por otro lado, el joven contó que trabaja desde los seis o siete años embolsando las compras de los clientes en un supermercado.
Sueño cumplido
La historia de Alejandro llegó a Adrián Marzola, directivo de la línea de colectivos 124. La empresa le brindó la oportunidad de capacitarse para obtener la licencia para trabajar como chofer y cumplir su objetivo.
"Pudimos ver que tenés un sueño por cumplir, que tenés pasión por el colectivo, que tenés determinación para cumplir este sueño. Que tenés una visión particular de la calle, que es muy acertada, y nosotros hemos decidido acompañarte en este camino", comentó Marzola.
En ese entonces, el joven quedó "shockeado" y muy agradecido. "Es un milagro de Dios", dijo frente a cámara mientras lloraba de la emoción con su familia.
Recientemente, Alejandro finalizó el curso, así que logró recibirse de chofer de colectivo. En una entrevista con TN el joven contó cómo se siente: "Estoy muy sorprendido cada día que subo al colectivo. Más ganas de hacerlo. Salgo con amor... le bajo la suspensión a la gente para que puedan subir".
El directivo de la línea 124 destacó el compromiso y la dedicación que Alejandro mostró durante todo el proceso de formación.