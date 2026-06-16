Lo que había comenzado como una salida típica de fin de semana entre un grupo de amigos, terminó en una profunda tragedia que hoy enluta a la provincia de Córdoba. En la madrugada del domingo, un fatal accidente de tránsito se cobró la vida de dos chicas de 17 y 18 años en la localidad de Bell Ville.
Seis amigos volvían de bailar y todo terminó en tragedia: terrible muerte de dos chicas de 17 y 18 años
Dos jóvenes de 17 y 18 años murieron tras un despiste en Bell Ville, Córdoba, cuando regresaban de bailar con amigos. La tragedia provocó una enorme conmoción
La tragedia se produjo luego de que el grupo de amigos regresaba de una noche de fiesta en un auto. Y por causas que se investigan, el vehículo terminó despistado, volcando violentamente.
Según las informaciones policiales, el accidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana. Los seis amigos viajaban a bordo de un Toyota Corolla conducido por un joven de 20 años.
El conductor perdió el control del auto mientras transitaba en las inmediaciones de las calles Posta de Fraile Muerto y Martín Malharro.
A partir de ese momento, el vehículo se salió de la calzada y comenzó a dar varios tumbos hasta terminar completamente volcado a un costado del camino.
Tragedia en Córdoba: amigos y un accidente con saldo fatal
El nivel de destrucción del auto reflejó la violencia del impacto. Las dos víctimas fatales, de 17 y 18 años, viajaban en el asiento trasero y, de acuerdo con los primeros reportes médicos y periciales, perdieron la vida prácticamente en el acto. La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad de Bell Ville, donde las jóvenes eran muy conocidas.
Tras el vuelco, vecinos y automovilistas alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, lo que motivó un amplio despliegue de efectivos policiales, bomberos y equipos de rescate.
El estado de los sobrevivientes de la tragedia
Los otros cuatro ocupantes del Corolla -dos varones y dos mujeres de entre 16 y 21 años- lograron sobrevivir al siniestro, pero sufrieron politraumatismos de distinta consideración.
- Rescate y traslado: fueron asistidos en el lugar y derivados de urgencia al Hospital Regional José Antonio Ceballos de Bell Ville.
- Estado de salud: permanecen internados bajo estricta observación médica y siendo sometidos a diferentes estudios para evaluar la evolución de sus cuadros.
La investigación en curso del accidente
La fiscalía de turno tomó intervención inmediata en el caso y ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir la mecánica exacta del accidente y determinar qué provocó que el vehículo se saliera de control.
Entre las directivas principales de la Justicia se destacan:
- Realización de peritajes de velocidad y planimetría en el lugar del hecho.
- Pruebas de alcoholemia y toxicología al conductor.
- Búsqueda de eventuales testigos presenciales.
- Relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.
Mientras avanzan las pericias, la tragedia vuelve a poner el foco de alerta sobre los desplazamientos nocturnos en las rutas y calles de la provincia, y los graves riesgos viales que enfrentan los jóvenes a la salida de los boliches.