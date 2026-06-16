Seis amigos volvían de bailar y todo terminó en tragedia: terrible muerte de dos chicas de 17 y 18 años

El conductor perdió el control del auto mientras transitaba en las inmediaciones de las calles Posta de Fraile Muerto y Martín Malharro.

A partir de ese momento, el vehículo se salió de la calzada y comenzó a dar varios tumbos hasta terminar completamente volcado a un costado del camino.

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Tragedia en Córdoba: amigos y un accidente con saldo fatal

El nivel de destrucción del auto reflejó la violencia del impacto. Las dos víctimas fatales, de 17 y 18 años, viajaban en el asiento trasero y, de acuerdo con los primeros reportes médicos y periciales, perdieron la vida prácticamente en el acto. La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad de Bell Ville, donde las jóvenes eran muy conocidas.

Tras el vuelco, vecinos y automovilistas alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, lo que motivó un amplio despliegue de efectivos policiales, bomberos y equipos de rescate.

El estado de los sobrevivientes de la tragedia

Los otros cuatro ocupantes del Corolla -dos varones y dos mujeres de entre 16 y 21 años- lograron sobrevivir al siniestro, pero sufrieron politraumatismos de distinta consideración.

Rescate y traslado: fueron asistidos en el lugar y derivados de urgencia al Hospital Regional José Antonio Ceballos de Bell Ville.

Estado de salud: permanecen internados bajo estricta observación médica y siendo sometidos a diferentes estudios para evaluar la evolución de sus cuadros.

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La investigación en curso del accidente

La fiscalía de turno tomó intervención inmediata en el caso y ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir la mecánica exacta del accidente y determinar qué provocó que el vehículo se saliera de control.

Entre las directivas principales de la Justicia se destacan:

Realización de peritajes de velocidad y planimetría en el lugar del hecho.

Pruebas de alcoholemia y toxicología al conductor.

Búsqueda de eventuales testigos presenciales.

Relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

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Mientras avanzan las pericias, la tragedia vuelve a poner el foco de alerta sobre los desplazamientos nocturnos en las rutas y calles de la provincia, y los graves riesgos viales que enfrentan los jóvenes a la salida de los boliches.