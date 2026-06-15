Tragedia en la Patagonia: una nena de 5 años fue atacada por un perro y no sobrevivió

La nena de 5 años era oriunda de Trelew y se encontraba en la localidad balnearia junto a su grupo familiar con el propósito de pasar los días de descanso correspondientes al feriado extendido.

De acuerdo con las primeras declaraciones recolectadas entre los residentes habituales y vecinos del sector, el animal involucrado en el ataque es un can de tamaño mediano y de condición mestiza.

Según los distintos testimonios, el perro era un frecuentador del complejo mencionado, por lo que este incidente sorprende a los vecinos del lugar.

perro, chubut El perro era visitador del complejo mencionado.

Hasta el momento, los portavoces del Ministerio Público Fiscal de Chubut indicaron que el expediente se encuentra en una etapa preparatoria y de recolección de pruebas esenciales. Por el momento, la causa no registra personas formalmente imputadas ni sospechosas bajo una figura de responsabilidad.

La actuación de las autoridades

Tras la confirmación del deceso de la menor, las autoridades judiciales desplegaron un riguroso operativo técnico y preventivo en la escena. La fiscal general de Rawson, la doctora Laura Castagno, se constituyó en el lugar de la tragedia de forma inmediata, coordinando las tareas de preservación de pruebas junto a los investigadores de la Policía del Chubut.

Los profesionales procedieron a realizar los exámenes pertinentes y la extracción de muestras biológicas sobre el animal. Desde los organismos judiciales de la Patagonia se enfatizó que el material genético y los informes forenses resultantes de estas pericias serán de vital importancia para el esclarecimiento definitivo sobre el causal de muerte y la justificación del ataque.