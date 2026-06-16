Estados Unidos dio un nuevo paso en la cooperación militar con país de América del Sur al autorizar la posible venta de 100 misiles antiaéreos FIM-92K Stinger Block I, en una operación valorada en aproximadamente 330 millones de dólares.
El país de América del Sur que recibe de Estados Unidos 100 misiles antiaéreos Stinger
Estados Unidos autorizó la venta de 100 misiles Stinger, en una operación que busca modernizar la defensa aérea brasileña y reemplazar sistemas rusos.
La aprobación fue comunicada por el Departamento de Estado estadounidense y remitida al Congreso como parte del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS), mecanismo utilizado por Estados Unidos para transferir equipamiento de defensa a países aliados.
El país de América del Sur que recibe de Estados Unidos 100 misiles antiaéreos Stinger
La solicitud fue presentada por el Gobierno de Brasil e incluye, además de los misiles, lanzadores, asistencia de ingeniería, apoyo técnico y logístico, sistemas de entrenamiento, integración operativa y otros elementos necesarios para la puesta en servicio del sistema. Los principales contratistas serán RTX Corporation y Lockheed Martin.
La adquisición forma parte del proceso de modernización de la defensa aérea brasileña y permitirá reemplazar progresivamente los sistemas rusos Igla-S que han estado en servicio durante décadas en el Ejército y la Fuerza Aérea del país. Brasil busca fortalecer especialmente sus capacidades de defensa aérea de corto y muy corto alcance, consideradas fundamentales para proteger infraestructuras estratégicas y vigilar extensas zonas fronterizas.
Estados Unidos aprueba una millonaria venta de armamento a Brasil para reforzar su defensa aérea
Según la evaluación realizada por Estados Unidos, la operación contribuirá a mejorar la capacidad de Brasil para enfrentar amenazas actuales y futuras, además de reforzar la vigilancia del espacio aéreo de este país de América del Sur frente a actividades ilícitas como el narcotráfico y otras operaciones transfronterizas. Washington considera que la venta es consistente con sus objetivos de política exterior y seguridad en la región.
El FIM-92 Stinger es uno de los sistemas portátiles de defensa antiaérea más conocidos del mundo. Entró en servicio a comienzos de la década de 1980 y actualmente es utilizado por numerosos países. La versión FIM-92K Block I incorpora mejoras electrónicas, mayor vida útil y capacidades adaptadas a los desafíos actuales del campo de batalla, incluido el enfrentamiento de vehículos aéreos no tripulados y amenazas de baja altitud.