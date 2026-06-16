El país de América del Sur que recibe de Estados Unidos 100 misiles antiaéreos Stinger

La adquisición forma parte del proceso de modernización de la defensa aérea brasileña y permitirá reemplazar progresivamente los sistemas rusos Igla-S que han estado en servicio durante décadas en el Ejército y la Fuerza Aérea del país. Brasil busca fortalecer especialmente sus capacidades de defensa aérea de corto y muy corto alcance, consideradas fundamentales para proteger infraestructuras estratégicas y vigilar extensas zonas fronterizas.

El gobierno de EE. UU. autoriza la venta de 100 misiles antiaéreos Stinger a Brasil (1)

Estados Unidos aprueba una millonaria venta de armamento a Brasil para reforzar su defensa aérea

Según la evaluación realizada por Estados Unidos, la operación contribuirá a mejorar la capacidad de Brasil para enfrentar amenazas actuales y futuras, además de reforzar la vigilancia del espacio aéreo de este país de América del Sur frente a actividades ilícitas como el narcotráfico y otras operaciones transfronterizas. Washington considera que la venta es consistente con sus objetivos de política exterior y seguridad en la región.

El FIM-92 Stinger es uno de los sistemas portátiles de defensa antiaérea más conocidos del mundo. Entró en servicio a comienzos de la década de 1980 y actualmente es utilizado por numerosos países. La versión FIM-92K Block I incorpora mejoras electrónicas, mayor vida útil y capacidades adaptadas a los desafíos actuales del campo de batalla, incluido el enfrentamiento de vehículos aéreos no tripulados y amenazas de baja altitud.