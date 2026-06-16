Quién es Maduka Okoye, el arquero de Nigeria que 'bebotea' las redes

Hasta hace un par de días, el nombre Maduka Okoye era prácticamente desconocido para muchas personas en el mundo. Sin embargo, tras el partido amistoso entre Portugal y Nigeria, esta situación cambió.
Okoye es el arquero de la selección nigeriana, y la platea femenina ha caído rendida a sus pies, ya que el jugador suele 'bebotear' en sus redes sociales, donde dicho sea de paso es muy activo.
Aunque la selección de Nigeria no ha clasificado al Mundial 2026, el nigeriano ha ganado fama internacional y ya son muchas las marcas que lo quieren como modelo de sus productos.
¿Quién es Maduka Okoye?
Okoye nació el 28 de agosto de 1999 en Düsseldorf (Alemania), es hijo de padre nigeriano y madre franco-alemana. Se formó en las categorías inferiores del fútbol alemán, pasó por la cantera del Bayer Leverkusen antes de incorporarse al Fortuna Düsseldorf, donde dio sus primeros pasos como profesional.
Luego estuvo en el Sparta Rotterdam, en la Eredivisie neerlandesa. En 2019 debutó con la selección de Nigeria y ha participado de diversas convocatorias internacionales.
Tras su paso por el Watford inglés, el jugador continuó su carrera en Italia, donde milita en el Udinese de la Serie A. Con una altura de 1,98 metros, Okoye destaca por su envergadura, reflejos y capacidad para dominar el juego aéreo.
También tuvo una etapa en el fútbol inglés con el Watford FC, antes de continuar su carrera en Italia con el Udinese Calcio, donde actualmente compite en la Serie A
Sus publicaciones en Instagram y en TikTok acumulan miles de reacciones y comentarios, y en la mayoría pueden leerse frases donde se admira la belleza del arquero. Como mencionamos previamente, en sus redes sociales se muestra muy activo, e incluso suele realizar Blogs de algunos de sus días o jornadas en la cancha.