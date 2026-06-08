Mundial 2026: el árbitro argentino que impartirá justicia en uno de los partidos inaugurales

Facundo Tello El árbitro de 44 años debutará en el Mundial 2026 en la primera fecha.

El cronograma de la jornada de apertura y la terna argentina en el Mundial

El choque entre el combinado norteamericano y el europeo está pautado para el día viernes 12 de junio a las 16. Este enfrentamiento se posicionará formalmente como el tercer partido en el orden cronológico del Mundial, desarrollándose inmediatamente después de los dos juegos iniciales que se disputarán durante la jornada previa del jueves.

Facundo Tello - Mundial La designación del árbitro argentino en el Mundial.

La pelota comenzará a rodar un día antes con los partidos entre México y Sudáfrica, también programado para las 16, seguido por el choque que protagonizarán Corea del Sur y República Checa a partir de las 23. La presencia de Tello en el tercer turno del calendario ratifica la consideración de la entidad madre del fútbol hacia el referato de la región.

Para este compromiso en Toronto el bahiense no estará solo ya que la FIFA dispuso una delegación arbitral íntegramente argentina para acompañarlo. Los jueces de línea designados como asistentes serán sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que la responsabilidad tecnológica dentro de la cabina del VAR recaerá sobre Hernán Mastrángelo.

Árbitros argentinos Mundial 2026 Facundo Tello es uno de los tres árbitros principales argentinos que dirigirán en el Mundial.

Es el segundo Mundial para Facundo Tello

A sus 44 años de edad, Facundo Tello ostenta un recorrido sumamente consolidado en el plano profesional. El réferi comenzó a dirigir de forma regular en la Primera División del fútbol argentino en el año 2013, logrando alcanzar la categoría de árbitro internacional avalado por la FIFA a partir de la temporada 2019.

El certamen de 2026 representará la segunda experiencia mundialista en la trayectoria de Tello, quien ya sumó rodaje en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En tierras asiáticas, el argentino estuvo a cargo de los partidos de fase de grupos entre Suiza frente a Camerún y Corea del Sur ante Portugal, además de impartir justicia en el cruce de cuartos de final donde Marruecos eliminó a Portugal.

Finalmente, la nómina de autoridades nacionales para esta cita ecuménica demuestra la confianza depositada en los profesionales locales para los torneos de máxima exigencia. Facundo Tello forma parte del selecto grupo de tres árbitros principales de origen argentino que resultaron seleccionados por la FIFA para la competencia, una lista de élite que completan sus colegas Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.