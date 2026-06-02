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Mundial 2026: cómo le fue a Marruecos, rival de Brasil, en su amistoso ante Madagascar

Marruecos, que comparte el Grupo C del Mundial 2026 junto a la Selección de Brasil, enfrentó a Madagascar en un amistoso

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Marruecos goleó a días de verse las caras con Brasil.

Marruecos goleó a días de verse las caras con Brasil.

Marruecos no anduvo con vueltas en su preparación de cara al Mundial 2026 y aplastó por 4-0 a Madagascar, enviando un contundente mensaje de advertencia a la Selección de Brasil. Los africanos debutarán en la Copa del Mundo ante la Verdeamarelha, el sábado 13 de junio a partir de las 19.

Con un encendido Ismael Saibari como bandera y los aportes goleadores de Rahimi y El Kaabi, el combinado africano dejó en claro que su ofensiva llega aceitada para la cita máxima. Este triunfo sirve como el impulso anímico perfecto antes de afrontar la última prueba de fuego frente a la Noruega de Erling Haaland.

Marruecos Madagascar

Marruecos ganó en su amistoso previo al Mundial

Marruecos no tuvo problemas para derrotar y golear a Madagascar en uno de los amistosos previos al inicio del Mundial 2026, cita en la cual comparten el Grupo C con la poderosa Selección de Brasil.

Con un doblete de Ismael Saibari y goles de Soufiane Rahimi y Ayoub El Kaabi, el conjunto local aplastó a un rival que nunca logró estar en partido, enviando un claro aviso de su poderío ofensivo a la Verdeamarelha.

El mediocampista Saibari, autor de los dos primeros tantos, fue la gran figura del encuentro justo en medio de los rumores que lo acercan al Bayer Múnich. A los 5' anotó de cabeza y a los 25' aprovechó un error insólito de la defensa rival.

En el complemento, Rahimi puso el 3-0 de penal y El Kaabi selló el 4-0 definitivo. Para colmo de males en la visita, El Hadari Reheriniana se fue expulsado cuando Marruecos ya dominaba el marcador a placer.

Selección de Marruecos

El próximo 7 de junio, el combinado marroquí tendrá un desafío mucho más exigente para calibrar su nivel antes del Mundial 2026. Se verá las caras con Noruega, equipo comando por Erling Haaland.

El camino de Marruecos en el Mundial 2026

Marruecos compartirá el Grupo C del Mundial 2026 con Brasil, Escocia y Haití:

  • Fecha 1 vs. Brasil - 13/6 - 19hs
  • Fecha 2 vs. Escocia- 19/6 - 19hs
  • Fecha 3 vs. Haití- 24/6 - 19hs

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