Mundial 2026: cómo le fue a Marruecos, rival de Brasil, en su amistoso ante Madagascar

Marruecos ganó en su amistoso previo al Mundial

Marruecos no tuvo problemas para derrotar y golear a Madagascar en uno de los amistosos previos al inicio del Mundial 2026, cita en la cual comparten el Grupo C con la poderosa Selección de Brasil.

Con un doblete de Ismael Saibari y goles de Soufiane Rahimi y Ayoub El Kaabi, el conjunto local aplastó a un rival que nunca logró estar en partido, enviando un claro aviso de su poderío ofensivo a la Verdeamarelha.

El mediocampista Saibari, autor de los dos primeros tantos, fue la gran figura del encuentro justo en medio de los rumores que lo acercan al Bayer Múnich. A los 5' anotó de cabeza y a los 25' aprovechó un error insólito de la defensa rival.

En el complemento, Rahimi puso el 3-0 de penal y El Kaabi selló el 4-0 definitivo. Para colmo de males en la visita, El Hadari Reheriniana se fue expulsado cuando Marruecos ya dominaba el marcador a placer.

Selección de Marruecos

El próximo 7 de junio, el combinado marroquí tendrá un desafío mucho más exigente para calibrar su nivel antes del Mundial 2026. Se verá las caras con Noruega, equipo comando por Erling Haaland.

El camino de Marruecos en el Mundial 2026

Marruecos compartirá el Grupo C del Mundial 2026 con Brasil, Escocia y Haití: