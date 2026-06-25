Mendoza Athletic, un equipo que mantiene vivas las raíces en Estados Unidos con el fútbol como excusa

Gastón es de Boca y Huracán Las Heras y tiene tatuado a Mendoza Athletic.

"Lo más importante que hemos ganado es la amistad que tenemos. Somos como hermanos, nos respetamos, nos cuidamos y siempre estamos uno al lado del otro. Somos muy felices aquí", resaltó Gustavo mientras otro grupo se encarga de preparar dos vacíos en la parrilla y hasta cuentan que fueron a Río de Janeiro a ver a la Lepra en la Copa Libertadores.

Revolucionados con el privilegio de tener jugando en Dallas a Messi y a la Selección argentina en el Mundial, y mientras lucen una bandera comprada en la Plaza de Mayo durante los festejos del Mundial 86, todos coinciden en destacar que, más allá del fútbol, el objetivo principal de Mendoza Athletic es fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre familias lejos de su tierra natal.

"Se extraña mucho, pero tratamos de no perder las costumbres", dice Fernanda, una de las mujeres que disfruta del encuentro en el atardecer que incluye no solo a adultos sino también hijos y amigos, permitiendo que las nuevas generaciones conecten con sus raíces culturales compartiendo el fútbol y el asado además de un mate, un partido de truco y algún que otro fernet.

Un atardecer bien argentino en pleno Mundial 2026.