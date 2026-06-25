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Mendoza Athletic, un equipo que mantiene vivas las raíces en Estados Unidos con el fútbol como excusa

Mendoza Athletic es más que un equipo de fútbol de amigos, es una forma de mantener vivas las costumbres argentinas en Estados Unidos.

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Sergio Robles | Enviado especial de UNO
Por Sergio Robles | Enviado especial de UNO
Tarde de fútbol en Dallas con Mendoza Athletic. 

Tarde de fútbol en Dallas con Mendoza Athletic. 

Mendoza Athletic es más que un equipo de fútbol de amigos, es una forma de mantener vivas las raíces argentinas, y mendocinas, en Estados Unidos, más precisamente en Dallas, donde se reúnen religiosamente todos los miércoles.

"Antes era los miércoles y sábados", agrega Gustavo, médico, quien lleva más de 30 años radicado en Estados Unidos. Luego, en 2001 emigró Gastón, hincha de Boca y de Huracán Las Heras, y ese año, tal como indica el escudo de la camiseta, fue fundado este verdadero club de amigos que todas las semanas comparte un partido de fútbol y por supuesto el posterior asado.

Gustavo lleva más de 30 años en Estados Unidos y en su camiseta usa el escudo de Mendoza Athletic.

Gustavo lleva más de 30 años en Estados Unidos y en su camiseta usa el escudo de Mendoza Athletic.

En el historial del equipo hay participación en torneos, varios campeonatos en ligas amateurs y muchas historias de amistad bien argentina, ampliada a otros inmigrantes latinoamericanos y de otras partes del mundo para reunir actualmente a unas 70 personas.

Gastón es de Boca y Huracán Las Heras y tiene tatuado a Mendoza Athletic.

Gastón es de Boca y Huracán Las Heras y tiene tatuado a Mendoza Athletic.

"Lo más importante que hemos ganado es la amistad que tenemos. Somos como hermanos, nos respetamos, nos cuidamos y siempre estamos uno al lado del otro. Somos muy felices aquí", resaltó Gustavo mientras otro grupo se encarga de preparar dos vacíos en la parrilla y hasta cuentan que fueron a Río de Janeiro a ver a la Lepra en la Copa Libertadores.

Revolucionados con el privilegio de tener jugando en Dallas a Messi y a la Selección argentina en el Mundial, y mientras lucen una bandera comprada en la Plaza de Mayo durante los festejos del Mundial 86, todos coinciden en destacar que, más allá del fútbol, el objetivo principal de Mendoza Athletic es fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre familias lejos de su tierra natal.

"Se extraña mucho, pero tratamos de no perder las costumbres", dice Fernanda, una de las mujeres que disfruta del encuentro en el atardecer que incluye no solo a adultos sino también hijos y amigos, permitiendo que las nuevas generaciones conecten con sus raíces culturales compartiendo el fútbol y el asado además de un mate, un partido de truco y algún que otro fernet.

Un atardecer bien argentino en pleno Mundial 2026.

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