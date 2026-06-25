La Selección argentina y la de Brasil podrían enfrentarse antes de la final en el Mundial 2026

El único enfrentamiento que pueden llegar a tener en el Mundial 2026 será en semifinales, pero antes ambas selecciones deberán superar tres instancias consecutivas:

Dieciseisavos de final (16avos): la primera gran prueba de fuego en el nuevo formato de 48 equipos.

Octavos de final: donde la jerarquía individual empieza a pesar el doble.

Cuartos de final: el último escalón antes del hipotético cruce histórico.

El único antecedentes histórico entre la Selección argentina y Brasil fue en Italia 90.

Italia 1990: el único antecedente mundialista entre Argentina y Brasil

Aunque la rivalidad entre Argentina y Brasil es una de las más grandes del planeta, la historia marca que solo se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo.

Hay que remontarse al Mundial de Italia 1990, en aquel recordado partido de octavos de final en Turín. En esa ocasión, Brasil dominó el juego y estrelló varios tiros en los palos, pero una jugada mágica de Diego Armando Maradona terminó en la mítica definición de Claudio Paul Caniggia para el 1 a 0 definitivo a favor de la Albiceleste.

De esta manera, un choque en 2026 rompería con 36 años de sequía de clásicos en la máxima cita futbolística.