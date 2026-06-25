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¿Se viene el Superclásico de las Américas?

La Selección argentina y la de Brasil podrían enfrentarse antes de la final en el Mundial 2026

Tras finalizar como líderes de sus zonas, la Selección argentina y la de Brasil podrían protagonizar un cruce anticipado en las instancias decisivas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina puede cruzarse con Brasil antes de la final.
La Selección argentina puede cruzarse con Brasil antes de la final.Foto: Fernando de la Orden

El Mundial 2026 sigue su curso y el armado del cuadro para las rondas de eliminación directa ya empezó a encender las alarmas de los fanáticos del fútbol mundial. Tras quedarse con el primer puesto de sus respectivas zonas, la Selección argentina y la selección de Brasil quedaron del mismo lado de la llave.

Esto abre la posibilidad de un Superclásico de las Américas en plena cita mundialista lo que encendió a los hinchas y a quienes aman al fútbol.

La &uacute;ltima vez que se enfrent&oacute; la Selecci&oacute;n argentina con la de Brasil la gole&oacute; 4 a 1.

La última vez que se enfrentó la Selección argentina con la de Brasil la goleó 4 a 1.

El camino hacia la "final anticipada" entre la Selección argentina y la de Brasil

Al haber clasificado como líderes de grupo tanto el conjunto albiceleste como el scratch se ganaron el derecho de ir por la ruta principal del cuadro. Sin embargo, con el nuevo formato de la Copa del Mundo, el trayecto es más largo y no permite margen de error.

El único enfrentamiento que pueden llegar a tener en el Mundial 2026 será en semifinales, pero antes ambas selecciones deberán superar tres instancias consecutivas:

  • Dieciseisavos de final (16avos): la primera gran prueba de fuego en el nuevo formato de 48 equipos.
  • Octavos de final: donde la jerarquía individual empieza a pesar el doble.
  • Cuartos de final: el último escalón antes del hipotético cruce histórico.
El &uacute;nico antecedentes hist&oacute;rico entre la Selecci&oacute;n argentina y Brasil fue en Italia 90.

El único antecedentes histórico entre la Selección argentina y Brasil fue en Italia 90.

Italia 1990: el único antecedente mundialista entre Argentina y Brasil

Aunque la rivalidad entre Argentina y Brasil es una de las más grandes del planeta, la historia marca que solo se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo.

Hay que remontarse al Mundial de Italia 1990, en aquel recordado partido de octavos de final en Turín. En esa ocasión, Brasil dominó el juego y estrelló varios tiros en los palos, pero una jugada mágica de Diego Armando Maradona terminó en la mítica definición de Claudio Paul Caniggia para el 1 a 0 definitivo a favor de la Albiceleste.

De esta manera, un choque en 2026 rompería con 36 años de sequía de clásicos en la máxima cita futbolística.

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