Luka Modric hizo un golazo antes de jugar con 40 años su quinto Mundial con la camiseta de Croacia

El ex Real Madrid marcó a los 6' del segundo tiempo, luego Andraz Sporar empató a los 38' y Mario Pasalic, a los 48' de la segunda parte le dio la victoria a Croacia que fue finalista en Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022.

La Selección dirigida por Zlatko Dali debutará en el Mundial 2026 el próximo miércoles 17 de junio ante Inglaterra, en Arlington. Será por el Grupo L que completan Ghana y Panamá.

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Luka Modric ante su quinto Mundial

Tras no pasar la fase de grupos en Alemania 2006 y Brasilo 2014, Luka Modric y Croacia jugaron los 7 partidos en Rusia 2018 y Qatar 2022 siendo subcampeones y 4tos. respectivamente.

Modric, nacido en Zadar, registra 19 encuentros en mundiales y un par de goles marcados en 2018.

Autor de 29 goles en 198 partidos internacionales, Modric también jugó 5 ediciones de la Eurocopa y 3 de la Liga de Naciones de la UEFA.