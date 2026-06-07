Luka Modric hizo un golazo antes de jugar con 40 años su quinto Mundial con la camiseta de Croacia

Luka Modric marcó un golazo en la victoria de Croacia ante Eslovenia en el último amistoso previo al Mundial 2026 que comenzará este jueves 11 de junio.
Luka Modric marcó un golazo en la victoria de Croacia ante Eslovenia en el último amistoso previo al Mundial 2026 que comenzará este jueves 11 de junio.
Luka Modric marcó un golazo en la victoria de Croacia ante Eslovenia en el último amistoso previo al Mundial 2026 que comenzará este jueves 11 de junio.
Modric, de 40 años, llegará a su quinto Mundial con la camiseta croata en muy buena forma ya que este domingo abrió el marcador en el triunfo 2 a 1 frente a los eslovenos, en Varadzin.
El ex Real Madrid marcó a los 6' del segundo tiempo, luego Andraz Sporar empató a los 38' y Mario Pasalic, a los 48' de la segunda parte le dio la victoria a Croacia que fue finalista en Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022.
La Selección dirigida por Zlatko Dali debutará en el Mundial 2026 el próximo miércoles 17 de junio ante Inglaterra, en Arlington. Será por el Grupo L que completan Ghana y Panamá.
Tras no pasar la fase de grupos en Alemania 2006 y Brasilo 2014, Luka Modric y Croacia jugaron los 7 partidos en Rusia 2018 y Qatar 2022 siendo subcampeones y 4tos. respectivamente.
Modric, nacido en Zadar, registra 19 encuentros en mundiales y un par de goles marcados en 2018.
Autor de 29 goles en 198 partidos internacionales, Modric también jugó 5 ediciones de la Eurocopa y 3 de la Liga de Naciones de la UEFA.