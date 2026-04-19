Los candidatos de Luis Figo para el Mundial: dejó afuera a Francia

Luis Figo Brilló en el Barcelona y en el Real Madrid y ahora tiene sus candidatos para el Mundial 2026.

Los 4 favoritos de Luis Figo para el Mundial 2026

El ex jugador del Real Madrid y de la Selección de Portugal fue consultado sobre qué equipos ve con mayor proyección para la próxima cita mundialista. Figo no dudó y señaló a cuatro, basando su argumento en la experiencia y la calidad individual de sus plantillas.

Estos son los candidatos de Figo:

Selección argentina : la actual campeona del mundo y bicampeona de América lidera su consideración. Para Figo, la jerarquía del equipo de Lionel Scaloni los mantiene en la cima.

: la actual campeona del mundo y bicampeona de América lidera su consideración. Para Figo, la jerarquía del equipo de Lionel Scaloni los mantiene en la cima. Portugal: como no podía ser de otra manera Luis Figo confía en su país. La mezcla de veteranía y nuevas figuras emergentes en el fútbol europeo hace que los lusos sean una amenaza constante.

España: tras ganar la Eurocopa 2024 con un fútbol brillante, la Roja se ha consolidado como el equipo con mejor funcionamiento colectivo del momento.

Brasil: a pesar de sus altibajos en las Eliminatorias, Figo considera que la "Canarinha" siempre es candidata natural por su historia y el peso de sus individualidades.

Luis Figo La Selección argentina es candidata para el Mundial según Figo.

El "olvido" de Francia como candidato del Mundial

La gran sorpresa en las declaraciones de Luis Figo fue la omisión de Francia. El equipo dirigido por Didier Deschamps y liderado por Kylian Mbappé ha llegado a las últimas dos finales del mundo (ganando una y perdiendo otra por penales).

Para muchos analistas Francia sigue teniendo el plantel más importante del mundo. No obstante, Figo prefirió apostar por la renovación española y la consolidación del proceso argentino antes que por el poderío físico y técnico de los galos.

Además, el portugués expresó: "Las selecciones que tienen bastante experiencia en las fases finales de la competición siempre son Argentina, Brasil, España y espero que Portugal pueda estar en esa parte final. Si me convocan, seguro ganamos, estoy esperando la convocatoria".