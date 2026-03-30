Lionel Messi nuevamente suplente en la Selección argentina: los 11 que jugarán contra Zambia

Lionel Scaloni no quedó conforme con el juego que desarrollaron sus dirigidos frente a Mauritania en el que fue el primero de los dos partidos que disputará la Selección argentina en La Bombonera en la fecha FIFA correspondiente a marzo.
Luego del triunfo ajustado frente a Mauritania por 2 a 1 la Selección argentina se prepara para disputar su último partido amistoso en el país
Lionel Scaloni no quedó conforme con el juego que desarrollaron sus dirigidos frente a Mauritania en el que fue el primero de los dos partidos que disputará la Selección argentina en La Bombonera en la fecha FIFA correspondiente a marzo.
Ahora el combinado nacional tiene la posibilidad de revertir esa imagen pálida cuando el martes a las 20.15 reciba a Zambia, equipo que ubica la posición 91 en el ranking, mientras que Lionel Messi no será de la partida e ingresará en el segundo tiempo.
La Selección argentina venció a la Sub20 de Diego Placente en un partido de preparación realizado durante el sábado donde Lionel Scaloni formó con Rulli; Giay, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Barco, Paredes, Exequiel Palacios; Prestianni, José López y Nico Paz. Luego ingresaron: Perrone, Mastantuono, Simeone, Musso (atajó para los juveniles en el primer tiempo), Gabriel Rojas y Tomás Palacios.
Fue triunfo por 1 a 0 gracias al gol de José López, quien estaría con un pie en el próximo Mundial teniendo en cuenta al lesión de Joaquín Panichelli.
No obstante, se trató de un encuentro que le dio rodaje a algunos jugadores mientras que otros se perfilan como titulares para jugar contra Zambia; de esta manera la Selección argentina formaría con el siguiente equipo titular: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz y Julián Álvarez.
Lionel Messi nuevamente ingresará desde el banco de suplentes tal como hizo frente a Mauritania cuando entró en el segundo tiempo reemplazando a Nico Paz, autor del segundo gol contra el equipo africano.
La Selección argentina jugará el martes a partir de las 20.15 frente a Zambia en La Bombonera, un equipo que vivió una odisea para llegar al país teniendo en cuenta que tuvo que soportar un viaje de más de 20 horas de vuelo.
En la próxima fecha FIFA, entre el 1 y el 9 de junio, todo indica que el combinado nacional tiene un partido amistoso contra Serbia que se realizará en territorio estadounidense a días del comienzo del Mundial 2026.
El equipo europeo viene de caer por 3 a 0 en un partido amistoso que lo enfrentó contra España; cabe aclarar que Serbia no clasificó al próximo Mundial y actualmente ocupa el puesto 39 en el ranking de la FIFA.