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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 11 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un niño de 11 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Martín, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia de “M” (inicial de su nombre).

“M” tene 11 años. Es un niño cariñoso y participativo que disfruta de actividades grupales, le gustan las salidas recreativas y al aire libre. Es muy creativo, disfruta de sentarse en espacios verdes y utilizar los recursos que tenga disponible (botellas, piedras, maderas) para desarrollar sus juegos de manera individual. En relación a su educación asiste con entusiasmo a la escuela, habiendo finalizado cuarto grado.

Como actividades recreativas concurre a un centro de día dos veces por semana y participa junto a otros compañeros del Hogar en clases de fútbol. Posee Certifcado Único de Discapacidad, con el objetivo de garantzar sus derechos y acceso a sus terapias. Asiste a tratamiento por salud mental, para trabajar aspectos relacionados a su historia y ayudarle a regular sus emociones.

Cuenta con acompañante terapéutico, con quién ha desarrollado un vínculo positivo y está trabajando en diferentes aspectos de su desarrollo. Buscamos una familia que con cariño y paciencia pueda acompañar a “M” en su crecimiento, en su cotidianeidad y en sus terapias, respetando sus derechos y logrando un ambiente sano y estable para él.

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva, pueden comunicarse para acordar una entrevista al siguiente correo: [email protected] o por whatsapp al 2616799541.

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