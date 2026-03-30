Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un niño de 11 años

“M” tene 11 años. Es un niño cariñoso y participativo que disfruta de actividades grupales, le gustan las salidas recreativas y al aire libre. Es muy creativo, disfruta de sentarse en espacios verdes y utilizar los recursos que tenga disponible (botellas, piedras, maderas) para desarrollar sus juegos de manera individual. En relación a su educación asiste con entusiasmo a la escuela, habiendo finalizado cuarto grado.

Como actividades recreativas concurre a un centro de día dos veces por semana y participa junto a otros compañeros del Hogar en clases de fútbol. Posee Certifcado Único de Discapacidad, con el objetivo de garantzar sus derechos y acceso a sus terapias. Asiste a tratamiento por salud mental, para trabajar aspectos relacionados a su historia y ayudarle a regular sus emociones.