En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras se convoca a todas aquellas personas que deseen conocer y construir una familia con una adolescente de 14 años a quien llamaremos por su inicial “B”, quien reside en Mendoza.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de 14 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una adolescente de 14 años
"B" se describe como una persona muy sensible y positiva, que sabe escuchar a los demás y dar consejos. Expresa claridad en sus ideas y deseos, los cuales manifiesta adecuadamente y de manera espontánea, dejando ver su definido carácter.
En su discurso relata "quiero una familia que me escuche cuando me sienta sola o mal, que no me cambien mi forma de vestir, que nos sentemos a ver una película, salir a comprar y hacer cosas juntos, no siempre, pero cuando puedan sí".
Manifiesta que le gusta escuchar todo tipo de música, excepto María Becerra, que es estricta con la limpieza y le gusta cocinar, el asado y la ropa deportiva. Tiene hermana/os biológicos y del "alma", según refiere, que son muy importantes para ella y desea mantener el contacto.
Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al correo [email protected] o por whatsapp al 2616799541.