Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de 14 años

"B" se describe como una persona muy sensible y positiva, que sabe escuchar a los demás y dar consejos. Expresa claridad en sus ideas y deseos, los cuales manifiesta adecuadamente y de manera espontánea, dejando ver su definido carácter.

En su discurso relata "quiero una familia que me escuche cuando me sienta sola o mal, que no me cambien mi forma de vestir, que nos sentemos a ver una película, salir a comprar y hacer cosas juntos, no siempre, pero cuando puedan sí".