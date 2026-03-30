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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de 14 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una adolescente de 14 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras se convoca a todas aquellas personas que deseen conocer y construir una familia con una adolescente de 14 años a quien llamaremos por su inicial “B”, quien reside en Mendoza.

"B" se describe como una persona muy sensible y positiva, que sabe escuchar a los demás y dar consejos. Expresa claridad en sus ideas y deseos, los cuales manifiesta adecuadamente y de manera espontánea, dejando ver su definido carácter.

En su discurso relata "quiero una familia que me escuche cuando me sienta sola o mal, que no me cambien mi forma de vestir, que nos sentemos a ver una película, salir a comprar y hacer cosas juntos, no siempre, pero cuando puedan sí".

Manifiesta que le gusta escuchar todo tipo de música, excepto María Becerra, que es estricta con la limpieza y le gusta cocinar, el asado y la ropa deportiva. Tiene hermana/os biológicos y del "alma", según refiere, que son muy importantes para ella y desea mantener el contacto.

Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al correo [email protected] o por whatsapp al 2616799541.

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