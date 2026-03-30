Te explico por qué deberías remojar la escoba en vinagre durante toda la noche

Hoy te cuento por qué deberías remojar tu escoba en vinagre, para qué sirve y cómo hay que hacerlo.

¿Cómo se fabrica el vinagre?

Para realizar cualquier truco con vinagre o limpiar objetos de la casa con este producto, primero hay que entender qué es el vinagre y por qué es tan efectivo.

Este producto es un ácido natural y abrasivo leve que se obtiene generalmente por fermentación de alimentos con alto contenido de azúcares.

Una vez que los microorganismos transforman los azúcares en alcohol, ciertas bacterias son las encargadas de convertir dicho alcohol en ácido acético. Este es el mecanismo por el cual se obtiene el clásico vinagre de alimentos que usamos en la cocina.

vinagre El proceso de fabricación del vinagre determina su uso e intensidad.

Para obtener un vinagre mucho más concentrado y potente, se requiere de otro tipo de procedimiento. En química existe un proceso llamado destilación que consiste en extraer el alcohol o el ácido acético de una sustancia de forma directa y más pura. Ejemplo de este proceso son las bebidas blancas como el vodka.

El vinagre que se elabora por medio de destilación tiene un nivel de acidez mucho más elevado que el clásico vinagre de frutas; por eso solo se utiliza para desinfectar o limpiar y, bajo ningún punto, se puede usar para cocinar o consumir.

Colocar la escoba en un balde con vinagre: para qué sirve

Como ya mencionamos anteriormente, el vinagre posee propiedades de limpieza únicas. Cuando colocamos la escoba en remojo con agua y vinagre, logramos ablandar la suciedad pegada y, de paso, matar algunos microorganismos escondidos en las cerdas del cepillo.

Para realizar este truco y limpiar profundamente la escoba, simplemente debes preparar en un balde una mezcla de agua con vinagre de limpieza y sumergir el cepillo durante toda una noche.

vinagre y escoba Realiza esta limpieza con vinagre por lo menos una vez al mes.

Al día siguiente, refriega un poco la escoba en esa mezcla de vinagre y utiliza un cepillo para retirar toda la mugre, los pelos, pegotes y polvo. También sirve para eliminar el olor a humedad.

Este sencillo truco es otra demostración de cómo el vinagre se puede usar para limpiar muchas cosas de la casa, desde un inodoro sucio hasta una escoba que ya dabas por perdida.