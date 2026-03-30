La Selección de Chile no logró clasificar al Mundial 2026 tras quedar en el último puesto de las Eliminatorias de la CONMEBOL. Además, atraviesa un proceso de renovación del plantel; y, para colmo, cayó en su última presentación frente a Nueva Zelanda, un equipo que no se caracteriza históricamente por su tradición futbolera.
Más allá de que el conjunto chileno logró imponerse por 4 a 2 frente a Cabo Verde en un amistoso, la caída ante el seleccionado neozelandés pone en evidencia y profundiza el ocaso de un equipo que supo ser campeón de la Copa América con su Generación Dorada.
Sin Mundial y goleada: la Selección de Chile cayó frente a 14 mil espectadores
La Selección de Chile cayó por 4 a 1 frente a Nueva Zelanda, en el partido disputado en el Eden Park de la ciudad de Auckland, ante 14 mil espectadores.
Para los neozelandeses convirtieron Western Sydney Kosta Barbarouses, Elijah Just, Jesse Randall y Ben Waine, mientras que para los dirigidos por Nicolás Córdova descontó Gonzalo Tapia cuando el partido estaba por finalizar. Nueva Zelanda venía de ocho partidos sin ganar, pero recuperó la senda del triunfo a golear a Chile.
La Selección de Chile formó con: Vigouroux, Garguez, Maripán, Lichnovsky, Suazo, Pizarro, Loyola, Faúndez, Altamirano, Osorio y Brereton Díaz.
Nueva Zelanda va al Mundial; la Selección de Chile deberá esperar
Se trató de un duelo de realidades distintas porque el entrenador Nicolás Córdova tiene el difícil trabajo de volver a hacer combativo a la Selección de Chile que viene de quedarse fuera de tres citas mundialistas: Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026.
Por su lado, Nueva Zelanda integrará el Grupo G junto a Irán, Egipto y Bélgica; con el juego desarrollado en el amistoso correspondiente a la fecha FIFA el equipo de Oceanía llega afilado mientras que se perfila como uno de los equipos que dará pelea para clasificar a los 16avos de final.
Chile quedó en la décima posición en las Eliminatorias CONMEBOL tras solo ganar en 2 oportunidades, empató en 5 y cayó en 11. De esta manera sumó 11 puntos y quedó a 9 de Bolivia, quienes durante el martes disputarán una de las finales del Repechaje frente a Irán para clasificar al Mundial 2026.