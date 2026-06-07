La Selección de Ecuador, con Beccacece, logró un triunfazo ante Guatemala antes de su debut en el Mundial

Los goles del combinado sudamericano los anotaron Jordy Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñan.

En el equipo ganador fue titular el volante de River Kendry Páez y fue reemplazado en el segundo tiempo por Moisés Caicedo.

En la primera parte, Ecuador mostró superioridad en varios momentos del partido y de a poco fue marcando diferencias ante su rival, que es inferior futbolísticamente.

Embed

El arquero guatemalteco Nicholas Hagen cometió una falta sobre Alán Minda dentro del área provocó un tiro penal a favor ‌de Ecuador. Caicedo ejecutó y abrió el marcador para el equipo sudamericano a los 19 minutos.

En el complemento Angulo amplió el marcador para el elenco ecuatoriano al definir de cabeza tras un centro de Angelo Preciado a los 28 minutos.

beccacece-ecuador Beccacece dirige a Ecuador.

Cinco minutos después, Estupiñán aprovechó una mala salida del ‌arquero rival y anotó con un tiro desde lejos.

Ecuador goleó y espera su debut en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Cuándo debuta la selección de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador debutará en el Mundial el 14 de junio ante Costa de ‌Marfil en Filadelfia. En el segundo partido del Grupo E, jugará contra Curazao ‌el 20 de junio en Kansas City, y cinco días después enfrentará a Alemania en Nueva Jersey.

Beccacece está ante un gran desafío

El entrenador argentino Sebastián Beccacece, quien fue ayudante de Jorge Sampaoli en la Selección argentina y dirigió entre otrosclubes a Defensa y Justicia (ganó la Recopa Sidamericana en el 2021), Independiente y Racing, tiene como desafío el Mundial con Ecuador, selección a la que dirige desde el 2024..