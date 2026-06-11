La Gazzetta dello Sport no perdona: la dura tapa sobre el Mundial que publicó con la presencia de Messi

La portada pone el foco en una paradoja particular, dado que esta edición de la Copa del Mundo es la primera en la historia en contar con un cuadro ampliado de 48 selecciones nacionales. Dicha reestructuración, en teoría, incrementaba las posibilidades de clasificación para las federaciones del Viejo Continente, una ventaja que finalmente no fue aprovechada por Italia.

Para ilustrar este escenario de exclusión, la primera página del diario dispuso un diseño visual compuesto por varios de los futbolistas más destacados del planeta que sí competirán en la cita internacional mientras que, claro, no hay presencia de jugadores italianos.

Las figuras que participarán del Mundial y están en la portada

El principal foco de la composición fue asignado a Lionel Messi, quien aparece como la figura central del armado gráfico que representa a los protagonistas del Mundial 2026 que hoy pone primera con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica.

La Gazzetta dello Sport La dolorosa portada del diario italiano sobre el inicio del Mundial.

Además del capitán argentino, la publicación incluyó los rostros de otras celebridades mundiales del ámbito futbolístico actual que animarán la competencia. Entre los nombres propios elegidos para graficar el acontecimiento figuran Kylian Mbappé (Francia), Harry Kane (Inglaterra), Vinicius Junior (Brasil), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Lamine Yamal (España).

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De esta manera, hoy 11 de junio, comienza un nuevo sueño mundialista que no tiene a Italia entre sus protagonistas.