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La herida continúa abierta

La Gazzetta dello Sport no perdona: la dura tapa sobre el Mundial que publicó con la presencia de Messi

La Selección de Italia se quedó fuera del Mundial 2026 tras caer por penales en la final del Repechaje UEFA y el prestigioso periódico no lo olvida

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Gazzetta dello Sport publicó una tapa muy triste para Italia.

La Gazzetta dello Sport publicó una tapa muy triste para Italia.

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 trajo consigo diversas reacciones a nivel internacional, entre las que se destacó una publicación de fuerte impacto en el continente europeo. El reconocido periódico deportivo La Gazzetta dello Sport captó la atención del público global al presentar una portada cargada de resignación y autocrítica ante un nuevo fracaso de su seleccionado nacional.

La imagen compartida por el medio gráfico no tardó en volverse viral en las plataformas digitales debido a la agudeza de su mensaje. Con este planteamiento el periódico de Italia evidenció el fuerte malestar deportivo reinante tras haberse quedado nuevamente fuera de la máxima cita del fútbol.

La Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport cuando Italia qued&oacute; eliminada del Mundial.

La Gazzetta dello Sport cuando Italia quedó eliminada del Mundial.

El contundente título del periódico sobre el Mundial sin Italia

Bajo la frase "Está todo el mundo menos nosotros", el diario La Gazzetta dello Sport resumió la frustración de no formar parte del certamen que se desarrolla de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

La portada pone el foco en una paradoja particular, dado que esta edición de la Copa del Mundo es la primera en la historia en contar con un cuadro ampliado de 48 selecciones nacionales. Dicha reestructuración, en teoría, incrementaba las posibilidades de clasificación para las federaciones del Viejo Continente, una ventaja que finalmente no fue aprovechada por Italia.

Para ilustrar este escenario de exclusión, la primera página del diario dispuso un diseño visual compuesto por varios de los futbolistas más destacados del planeta que sí competirán en la cita internacional mientras que, claro, no hay presencia de jugadores italianos.

Las figuras que participarán del Mundial y están en la portada

El principal foco de la composición fue asignado a Lionel Messi, quien aparece como la figura central del armado gráfico que representa a los protagonistas del Mundial 2026 que hoy pone primera con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica.

La Gazzetta dello Sport
La dolorosa portada del diario italiano sobre el inicio del Mundial.

La dolorosa portada del diario italiano sobre el inicio del Mundial.

Además del capitán argentino, la publicación incluyó los rostros de otras celebridades mundiales del ámbito futbolístico actual que animarán la competencia. Entre los nombres propios elegidos para graficar el acontecimiento figuran Kylian Mbappé (Francia), Harry Kane (Inglaterra), Vinicius Junior (Brasil), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Lamine Yamal (España).

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De esta manera, hoy 11 de junio, comienza un nuevo sueño mundialista que no tiene a Italia entre sus protagonistas.

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