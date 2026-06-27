Fernando Muslera dio la cara tras el error que dejó a Uruguay fuera del Mundial 2026

Ante España, a los 42 minutos, no puso las manos con firmeza frente a un débil remate de Alex Baena. Este fallo se sumó a la mala salida que tuvo ante Cabo Verde, la que significó el empate 2-2.

Tras la finalización del encuentro, Muslera decidió dar la cara en la zona mixta del estadio: "Nunca fui de esconderme. Esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos".

"NUNCA IMAGINÉ ESTAR SUFRIENDO TANTO POR ESTE DEPORTE"



Fernando Muslera le envió un mensaje al pueblo uruguayo luego de la eliminación de la Celeste en fase de grupos del #MundialEnDSPORTS



@solesejas #DFSHA#FIFAWorldCup pic.twitter.com/JW6a0IHvfk — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 27, 2026

Para comenzar, expresó: "Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice. Por como me preparé. Como le dije a los chicos en el vestuario, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial".

"Le pedí perdón a mis compañeros y a todo el pueblo uruguayo. Aunque no alcance, lamentablemente ahora me toca estar con los más cercanos y juntar energías", sumó el arquero de la Selección de Uruguay con una visible angustia

Para culminar, Muslera sentenció: "Este deporte y este puesto tienen eso. A veces te da mucho y a veces te quita. Asumo lo que me toca y afrontaré lo que venga por delante".