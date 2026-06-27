Fernando Muslera dio la cara tras el error que dejó a Uruguay fuera del Mundial 2026

La Selección de Uruguay se despidió con dolor del Mundial 2026 tras caer ante España por 1-0. El único tanto del encuentro, que dejó a la Celeste sin Copa del Mundo, llegó a través de un error de Fernando Muslera.
Fernando Muslera quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. Qué dijo tras su grosero error
La Selección de Uruguay se despidió con dolor del Mundial 2026 tras caer ante España por 1-0. El único tanto del encuentro, que dejó a la Celeste sin Copa del Mundo, llegó a través de un error de Fernando Muslera.
Tras el partido, el arquero de Estudiantes de La Plata dio la cara en la zona mixta del estadio AKRON. Allí el arquero aprovechó para pedir disculpas públicas al pueblo uruguayo.
Muslera se ganó el lugar en el Mundial 2026 por su buen presente en Estudiantes, equipo con el que se coronó campeón del Torneo Clausura del 2025. Pese a ello, su rendimiento en la Copa del Mundo estuvo muy lejos de lo esperado.
Ante España, a los 42 minutos, no puso las manos con firmeza frente a un débil remate de Alex Baena. Este fallo se sumó a la mala salida que tuvo ante Cabo Verde, la que significó el empate 2-2.
Tras la finalización del encuentro, Muslera decidió dar la cara en la zona mixta del estadio: "Nunca fui de esconderme. Esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos".
Para comenzar, expresó: "Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice. Por como me preparé. Como le dije a los chicos en el vestuario, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial".
"Le pedí perdón a mis compañeros y a todo el pueblo uruguayo. Aunque no alcance, lamentablemente ahora me toca estar con los más cercanos y juntar energías", sumó el arquero de la Selección de Uruguay con una visible angustia
Para culminar, Muslera sentenció: "Este deporte y este puesto tienen eso. A veces te da mucho y a veces te quita. Asumo lo que me toca y afrontaré lo que venga por delante".