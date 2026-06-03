"Es un mala leche": el argentino al que acusan de lesionar a Nico Paz en la previa del Mundial 2026

Acusan a Valentini de lesionar a Nico Paz en la previa del Mundial

En una jugada dividida, Nicolás Valentini cayó involuntariamente sobre la pierna de Nicolás Paz. Lo que inicialmente se reportó como un fuerte traumatismo (de hecho el diez siguió jugando y terminó el partido) terminó confirmándose como la lesión mencionada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rriiverismoo912/status/2062184144117899637&partner=&hide_thread=false Si Nico Paz se pierde el Mundial por la lesión, que no pase desapercibido. Valentini, jugador de la Fiorentina. ¿De dónde salió? De Boca Predio, dónde solo te enseñan a pegar, lastimar a una persona. Una lástima lo de Nico Paz, la iba a romper toda. https://t.co/OfKiwKJNC6 — termista (@rriiverismoo912) June 3, 2026

A pesar de que las repeticiones televisivas muestran un choque accidental propio de la fricción, para muchos hinchas la jugada es intencionada, tildando al central de desleal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxtappen12/status/2062165401073488228&partner=&hide_thread=false Valentini le pego un cabezazo totalmente mala leche en la rodilla y lo lesiono — Max Bostero (@maxtappen12) June 3, 2026

Actualmente, la delegación de la Selección Argentina se encuentra concentrada en Kansas City, ultimando detalles para el partido inaugural frente a Argelia el próximo 16 de junio. Sin embargo, el panorama para el joven crack del Como parece ser sumamente complicado.

En las últimas horas, se conoció la noticia de que Lionel Scaloni se comunicó de urgencia con Emiliano Buendía. Al volante del Aston Villa se le pidió que siga entrenando y que no se vaya de vacaciones en caso de tener que sumarse a la delegación en el Mundial 2026.

El inédito premio que Messi sumó a su colección

En la previa del Mundial 2026, el rosarino fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que es entregado anualmente por la Fundación Princesa de Asturias para distinguir a figuras destacadas en el mundo del deporte.

La decisión estuvo a cargo de un jurado presidido por por Teresa Perales, nadadora española ganadora de siete oros en juegos paralímpicos, que eligió al capitán de la Selección Argentina entre 27 candidaturas provenientes de 12 países distintos.