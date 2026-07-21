Messi llegó a Rosario para visitar a su familia: cuándo volverá a jugar en el Inter Miami

Aunque no regresó junto a la delegación se esperaba que Messi retorne al menos por unos días a Rosario para visitar sobre todo a sus padres quienes no pudieron viajar al Mundial debido al problema de salud que afronta Jorge y que se hizo público en el comienzo del certamen jugado en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuándo vuelve a jugar Messi en el Inter Miami

Aunque tendrá unos días de licencia después del Mundial 2026, Lionel Messi se reincorporará próximamente al Inter Miami cuyo primer partido después del receso será este miércoles como local ante Chicago Fire, por la MLS

Luego jugará el sábado 25 de julio en Canadá ante Montreal y el 1 de agosto recibirá a Columbus Crew, antes de iniciar la Leagues Cup en la que debutará el 5 de agosto frente a San Luis de México.