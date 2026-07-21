Messi llegó a Rosario para visitar a su familia: cuándo volverá a jugar en el Inter Miami

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, arribó esta madrugada Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, para pasar unos días con su familia en el país.
El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, arribó esta madrugada Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, para pasar unos días con su familia en el país.
El avión privado del futbolista llegó a Argentina alrededor de las 6:20 y la familia Messi se trasladó a la vivienda que posee en un barrio privado en las afueras de Rosario y después de ese descanso, volverá a incorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.
Messi no había viajado junto a la delegación que llegó el lunes al país debido a que desde Nueva York fue a Miami y desde allí emprendió vuelo en un vuelo privado con destino a Rosario, donde algunos hinchas lo esperaron durante casi toda la noche.
Aunque no regresó junto a la delegación se esperaba que Messi retorne al menos por unos días a Rosario para visitar sobre todo a sus padres quienes no pudieron viajar al Mundial debido al problema de salud que afronta Jorge y que se hizo público en el comienzo del certamen jugado en Estados Unidos, México y Canadá.
Aunque tendrá unos días de licencia después del Mundial 2026, Lionel Messi se reincorporará próximamente al Inter Miami cuyo primer partido después del receso será este miércoles como local ante Chicago Fire, por la MLS
Luego jugará el sábado 25 de julio en Canadá ante Montreal y el 1 de agosto recibirá a Columbus Crew, antes de iniciar la Leagues Cup en la que debutará el 5 de agosto frente a San Luis de México.