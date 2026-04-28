El hijo de Zidane se lesionó y podría perderse el debut en el Mundial 2026 ante la Selección argentina

Según informó el club español, los estudios médicos confirmaron la gravedad de la lesión y ahora el futbolista deberá definir junto al cuerpo médico si atraviesa una recuperación sin cirugía o si finalmente pasa por el quirófano, escenario que lo dejaría afuera del cierre de la temporada y también del Mundial 2026.

La posible baja genera preocupación en Argelia, ya que Zidane se había consolidado como una pieza importante del equipo de Vladimir Petkovic: fue titular en cuatro de los cinco partidos de la última Copa África y también atajó en el reciente empate sin goles ante Uruguay.

Ante este panorama, el entrenador analiza alternativas para el arco de cara al debut ante la Argentina, previsto para el 16 de junio en Kansas City. Los principales candidatos a reemplazarlo son Anthony Mandréa, con mayor experiencia internacional, y Melvin Mastil, de menor recorrido en el seleccionado.