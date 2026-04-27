Mundial 2026: Brasil confirmó una nueva lesión y sufre la baja de una de sus estrellas

Militao deberá operarse y se pierde el Mundial 2026

El problema radica en que la rotura afecta una zona de cicatrización previa, lo que eleva el riesgo de cronicidad si no se trata con una intervención definitiva. Por este motivo, Militao viajará de urgencia a Finlandia para ser intervenido por el prestigioso cirujano Lasse Lempainen.

El tiempo estimado de recuperación no bajará de los cinco meses, lo que lo tacha automáticamente de la lista de convocados para el Mundial 2026.

Como no puede ser de otra manera, esta noticia cae como un balde de agua fría para Carlo Ancelotti, quien deberá buscar un reemplazante para alguien que era considerado líder en la línea defensiva.

Ancelotti-DT-Brasil-1.jpg Ancelotti sigue con dolores de cabeza en la Selección de Brasil.

Esta lesión se suma a una racha de infortunios que parece perseguir al equipo brasileño. Con Rodrygo también fuera de combate por una rotura de ligamentos y las dudas persistentes sobre la evolución física de otras figuras, la profundidad de plantel de Brasil será puesta a prueba como nunca antes.

Hermetismo sobre la convocatoria de Neymar

La previa del Mundial 2026 no viene siendo nada tranquilizadora para Brasil. A estas noticias sobre lesiones, se suma el hermetismo sobre la convocatoria de Neymar Jr a la máxima cita.

El técnico italiano ha sido claro: "Neymar irá si está al 100% físicamente". No quiere llevarlo solo por el nombre. Incluso el presidente Lula intervino en el debate, diciendo que Neymar debe "mirarse en el espejo de Messi o Cristiano" y ser un profesional.