La Copa Mundial de Fútbol 2026 tendrá otra particularidad especial. Para hablar de la calidad técnica del fútbol argentino, basta una muestra: además de Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina que defenderá el título obtenido en Qatar 2022, habrá otros cinco técnicos de nuestro país dirigiendo combinados nacionales.
Mundial 2026: Con Lionel Scaloni a la cabeza los entrenadores argentinos serán mayoría en la cita mundialista
La nacionalidad argentina será mayoritaria entre los DT de los 48 seleccionados que jugarán el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Segundo, Francia
Argentina estará representada por nada menos que 6 entrenadores, siendo la más numerosa. Lionel Scaloni (Argentina), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Colombia), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), y Gustavo Alfaro (Paraguay).
Primero Argentina, segunda Francia, en cantidad de DTs mundialistas
Luego de nuestro país, con 6 entrenadores en la competencia de la FIFA, segunda aparece, con cinco, Francia (Didier Deschamps, de Les Bleus, Rudi García, de Bélgica y Sébastien Desabre, de Congo, Sébastien Migné, de Haití, y Emerson Faé, de Costa de Marfil).
Triple empate en el tercer puesto
Con tres entrenadores está España, con tres entrenadores: Luis de la Fuente, entrenador del propio seleccionado ibérico; Julen Lopetegui, de Catar, y Robert Martínez, de Portugal).
También Italia: Carlo Ancelotti (Brasil), Fabio Cannavaro (Uzbekistán), y Vincenzo Montella (Turquía).
Y finalmente Alemania (Thomas Tuchel, de Inglaterra, Ralf Rangnick, de Austria y Julian Nagelsmann, de Alemania).
Más atrás, con dos, aparecen Inglaterra: Darren Bazeley (Nueva Zelanda), y Graham Potter (Suecia); y Australia: Tony Popovic (Australia) y Graham Arnold (Irak).
La lista de equipo clasificados al Mundial 2026
Por Concacaf:
- México, Estados Unidos, Canadá (Anfitriones)
- Panamá, Haití, Curazao (Ganadores de grupo)
UEFA (Europa)
- Clasificados directos: Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra, Croacia.
- Vía Repechaje: Bosnia y Herzegovina, República Checa, Turquía, Suecia.
Conmebol (Sudamérica)
- Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay (Clasificados directos según las eliminatorias)
AFC (Asia)
- Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar, Arabia Saudita
- Repechaje Intercontinental: Irak (Clasificado tras vencer a Bolivia)
CAF (África)
- Egipto, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez, Ghana, República Democrática del Congo (Clasificado vía repechaje intercontinental tras vencer a Jamaica)
OFC (Oceanía)
Nueva Zelanda (Ganador de las eliminatorias)