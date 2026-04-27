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MUNDIAL 2026

Mundial 2026: Con Lionel Scaloni a la cabeza los entrenadores argentinos serán mayoría en la cita mundialista

La nacionalidad argentina será mayoritaria entre los DT de los 48 seleccionados que jugarán el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Segundo, Francia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Lionel Scaloni. El entrenador del campeón defensor -Argentina- encabeza la lista de 6 entrenadores argentinos que dirigirán combinados nacionales en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni. El entrenador del campeón defensor -Argentina- encabeza la lista de 6 entrenadores argentinos que dirigirán combinados nacionales en el Mundial 2026.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 tendrá otra particularidad especial. Para hablar de la calidad técnica del fútbol argentino, basta una muestra: además de Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina que defenderá el título obtenido en Qatar 2022, habrá otros cinco técnicos de nuestro país dirigiendo combinados nacionales.

Argentina estará representada por nada menos que 6 entrenadores, siendo la más numerosa. Lionel Scaloni (Argentina), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Colombia), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), y Gustavo Alfaro (Paraguay).

Primero Argentina, segunda Francia, en cantidad de DTs mundialistas

Luego de nuestro país, con 6 entrenadores en la competencia de la FIFA, segunda aparece, con cinco, Francia (Didier Deschamps, de Les Bleus, Rudi García, de Bélgica y Sébastien Desabre, de Congo, Sébastien Migné, de Haití, y Emerson Faé, de Costa de Marfil).

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Quintina de entrenadores argentinos en otros seleccionados que jugar&aacute;n el Mundial 2026. N&eacute;stor Lorenzo (Colombia), Gustavo Alfaro (Paraguay), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Sebasti&aacute;n Beccacece (Ecuador), y Marcelo Bielsa (Uruguay).

Quintina de entrenadores argentinos en otros seleccionados que jugarán el Mundial 2026. Néstor Lorenzo (Colombia), Gustavo Alfaro (Paraguay), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Sebastián Beccacece (Ecuador), y Marcelo Bielsa (Uruguay).

Triple empate en el tercer puesto

Con tres entrenadores está España, con tres entrenadores: Luis de la Fuente, entrenador del propio seleccionado ibérico; Julen Lopetegui, de Catar, y Robert Martínez, de Portugal).

Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti, un italiano en Brasil.

Carlo Ancelotti, un italiano en Brasil.

También Italia: Carlo Ancelotti (Brasil), Fabio Cannavaro (Uzbekistán), y Vincenzo Montella (Turquía).

Y finalmente Alemania (Thomas Tuchel, de Inglaterra, Ralf Rangnick, de Austria y Julian Nagelsmann, de Alemania).

Más atrás, con dos, aparecen Inglaterra: Darren Bazeley (Nueva Zelanda), y Graham Potter (Suecia); y Australia: Tony Popovic (Australia) y Graham Arnold (Irak).

La lista de equipo clasificados al Mundial 2026

Por Concacaf:

  • México, Estados Unidos, Canadá (Anfitriones)
  • Panamá, Haití, Curazao (Ganadores de grupo)

UEFA (Europa)

  • Clasificados directos: Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra, Croacia.
  • Vía Repechaje: Bosnia y Herzegovina, República Checa, Turquía, Suecia.

Conmebol (Sudamérica)

  • Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay (Clasificados directos según las eliminatorias)

AFC (Asia)

  • Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar, Arabia Saudita
  • Repechaje Intercontinental: Irak (Clasificado tras vencer a Bolivia)

CAF (África)

  • Egipto, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez, Ghana, República Democrática del Congo (Clasificado vía repechaje intercontinental tras vencer a Jamaica)

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda (Ganador de las eliminatorias)

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