Mundial 2026: Con Lionel Scaloni a la cabeza los entrenadores argentinos serán mayoría en la cita mundialista

Argentina estará representada por nada menos que 6 entrenadores, siendo la más numerosa. Lionel Scaloni (Argentina), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Colombia), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), y Gustavo Alfaro (Paraguay).

Primero Argentina, segunda Francia, en cantidad de DTs mundialistas

Luego de nuestro país, con 6 entrenadores en la competencia de la FIFA, segunda aparece, con cinco, Francia (Didier Deschamps, de Les Bleus, Rudi García, de Bélgica y Sébastien Desabre, de Congo, Sébastien Migné, de Haití, y Emerson Faé, de Costa de Marfil).