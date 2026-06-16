Cuál es la única confederación que aún no ha logrado victorias en la Copa del Mundo 2026

Paraguay Estados Unidos

Paraguay tuvo una inesperada derrota, con goleada incluida, ante Estados Unidos, uno de los anfitriones, por 4 a 1 en el Sofi Stadium en Los Ángeles. A los 7 minutos Damián Bobadilla, en contra, adelantaba a los dirigidos por Mauricio Pochettino. Los de Gustavo Alfaro no reaccionaron al sistema planteado por los norteamericanos, que gracias a que Folarin Balogun marco un doblete, terminaron el primer tiempo con tres goles de diferencia en el marcador. En el complemento Mauricio Magalhaes descontaba, pero no fue suficiente, debido que en los minutos finales Giovanni Reyna sentencio el encuentro 4 a 1 para Estados Unidos.

Brasil, al menos, sumó. Consiguió un empate 1 a 1 ante Marruecos, con goles de Ismael Saibari y de Vinicius Jr, en el MetLife Stadium em New Jersey. Marruecos es considerada una de las revelaciones del torneo y así lo demostró ante el pentacampeón del Mundo.

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Ecuador era uno de los que tenía un arranque más "accesible", pero -pese a ese mote- no pudo superar a Costa de Marfil y cayó 1 a 0. El partido había empezado mejor el Tricolor, que tuvo dos ocasiones que terminaron en el travesaño del equipo rival, pero por falta de eficacia, a los 45 del segundo tiempo, Amad Diallo le dio la victoria a los "Los elefantes del África".

En el caso de Uruguay, tenía la compleja prueba ante Arabia Saudita. Debido a la experiencia de Argentina en 2022, el equipo de Marcelo Bielsa llegaba con cautela. La Celeste comenzó perdiendo con gol de Abdulelah Al-Amri a los 41 del primer tiempo, y En el complemento, la garra charrúa salió a poner el pecho y el empate llegó en los pies de Maximiliano Araujo.

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Este martes debutará la Selección argentina ante Argelia, procurando cambiar la racha de las selecciones sudamericanas. Colombia hará lo propio ante Uzbekistán, el miércoles a las 23.