Con la pólvora mojada: Cristiano Ronaldo fue el hazmerreír del partido de Portugal

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de Portugal con 143 goles, pero frente a Nigeria no pudo convertir, además desperdició tres situaciones que llamaron la atención de los amantes del fútbol.
A los 8 minutos del primer tiempo Nelson Semedo se escapó por el sector derecho y dejó al delantero mano a mano con el arquero, pero no pudo definir bien y su remate se fue por el palo derecho.
Luego, a los 42, recibió un centro del mediocampista Bruno Fernandez con destino la cabeza de CR7, quien erró el cálculo, no alcanzó la pelota y cayó desplomado al suelo, para después dar lugar a una cara de decepción.
En el segundo tiempo coronó su tercer pifie grosero: recibió un centro desde la izquierda que intentó definir con su botín izquierdo, aunque su remate se fue más cerca del lateral que del arco rival.
Finalmente, fue reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando ingresó el delantero Gonçalo Ramos. No obstante, en el copilado de todas las jugadas, se puede apreciar que el máximo artillero luso tuvo un buen partido frente a Nigeria.
El debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial
Portugal es parte del Grupo K junto a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Su fixture es el siguiente:
- miércoles 17/6 - 14 horas: vs. República Democrática del Congo.
- martes 23/6 - 14 horas: vs. Uzbekistán.
- sábado 27/6 - 20.30 horas: vs. Colombia.