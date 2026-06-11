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Con la pólvora mojada: Cristiano Ronaldo fue el hazmerreír del partido de Portugal

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial y llegará a la cita con la mirada puesta en la histórica marca de los 1.000 goles, aunque a veces puede fallar

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cristiano Ronaldo y tres situaciones que están dando la vuelta al mundo.

Cristiano Ronaldo y tres situaciones que están dando la vuelta al mundo.

Portugal venció a Nigeria por 2 a 1 en el último partido amistoso antes del comienzo del Mundial, aunque todas las miradas se las llevó Cristiano Ronaldo ya que desperdició - al menos - tres situaciones de gol increíbles; sin embargo, en líneas generales el delantero realizó un buen partido mostrándose colaborativo desde la mitad de la cancha hacia adelante.

A días del debut del conjunto luso en la cita máxima y con 41 años, el delantero disputará su sexto Mundial luego de sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo tuvo un partido aceptable, pero desperdici&oacute; tres situaciones incre&iacute;bles.

Cristiano Ronaldo tuvo un partido aceptable, pero desperdició tres situaciones increíbles.

Las tres situaciones con las que Cristiano Ronaldo fue el hazmerreír del partido

El ex delantero del Real Madrid y del Manchester United, entre otros equipos, fue titular en el amistoso entre Portugal y Nigeria donde disputó 65 minutos en el triunfo de su selección por 2 a 1. Los goles fueron obra de Pedro Neto (a los 23 minutos) y Francisco Conceição (a los 75), mientas que el conjunto africano empató transitoriamente a través del tanto de Akor Adams (a los 37).

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de Portugal con 143 goles, pero frente a Nigeria no pudo convertir, además desperdició tres situaciones que llamaron la atención de los amantes del fútbol.

A los 8 minutos del primer tiempo Nelson Semedo se escapó por el sector derecho y dejó al delantero mano a mano con el arquero, pero no pudo definir bien y su remate se fue por el palo derecho.

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Luego, a los 42, recibió un centro del mediocampista Bruno Fernandez con destino la cabeza de CR7, quien erró el cálculo, no alcanzó la pelota y cayó desplomado al suelo, para después dar lugar a una cara de decepción.

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En el segundo tiempo coronó su tercer pifie grosero: recibió un centro desde la izquierda que intentó definir con su botín izquierdo, aunque su remate se fue más cerca del lateral que del arco rival.

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Finalmente, fue reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando ingresó el delantero Gonçalo Ramos. No obstante, en el copilado de todas las jugadas, se puede apreciar que el máximo artillero luso tuvo un buen partido frente a Nigeria.

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El debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial

Portugal es parte del Grupo K junto a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Su fixture es el siguiente:

  • miércoles 17/6 - 14 horas: vs. República Democrática del Congo.
  • martes 23/6 - 14 horas: vs. Uzbekistán.
  • sábado 27/6 - 20.30 horas: vs. Colombia.

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